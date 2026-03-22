Padova-Palermo, Segre esalta il gruppo: «Orgoglioso della squadra, emozioni magiche»

Grande soddisfazione nelle parole di Jacopo Segre al termine della vittoria del Palermo sul campo del Padova. Il centrocampista rosanero, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha sottolineato il valore umano e caratteriale del successo ottenuto all’Euganeo.

«Semplicemente orgoglioso della mia squadra, emozioni magiche. La cosa più bella è aver sofferto tutti insieme tutta la partita, chi era dentro e chi era fuori, e l’abbraccio finale al gol di Bani. Siamo esplosi tutti sotto la curva e sono veramente felice».





Segre ha poi evidenziato l’importanza del risultato in chiave campionato, soprattutto per come è maturato:

«Era una partita difficile per come si era messa e siamo molto contenti e orgogliosi. Come dice sempre il mister, dobbiamo guardare noi stessi partita dopo partita. Noi è vietato sbagliare».

Il centrocampista si è soffermato anche sull’unione del gruppo, uno degli elementi chiave della stagione rosanero:

«Sono le cose belle del calcio e di questa squadra: stiamo dimostrando giorno dopo giorno la compattezza, l’unione, l’amicizia che si è creata fra di noi. Lo riportiamo in campo».

E poi un messaggio forte in vista del finale di stagione:

«Tutti insieme fino all’ultimo secondo sputeremo sangue, perché ce lo meritiamo e se lo meritano tutti i tifosi e tutta la città».

Fondamentale anche il sostegno del pubblico rosanero, presente in massa anche a Padova:

«Magico, giocavamo in casa. Oggi si sentivano solo i nostri tifosi».

Infine, uno sguardo alla sosta e al prossimo impegno:

«Adesso ricarichiamo le pile, stacchiamo la spina perché abbiamo speso tanto. Ci riposiamo qualche giorno e poi torneremo ad allenarci con determinazione. Alla ripresa c’è l’Avellino al Barbera: continuiamo così».