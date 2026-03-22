Padova-Palermo, Segre esalta il gruppo: «Orgoglioso della squadra, emozioni magiche»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 110023

Grande soddisfazione nelle parole di Jacopo Segre al termine della vittoria del Palermo sul campo del Padova. Il centrocampista rosanero, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha sottolineato il valore umano e caratteriale del successo ottenuto all’Euganeo.

«Semplicemente orgoglioso della mia squadra, emozioni magiche. La cosa più bella è aver sofferto tutti insieme tutta la partita, chi era dentro e chi era fuori, e l’abbraccio finale al gol di Bani. Siamo esplosi tutti sotto la curva e sono veramente felice».


Segre ha poi evidenziato l’importanza del risultato in chiave campionato, soprattutto per come è maturato:

«Era una partita difficile per come si era messa e siamo molto contenti e orgogliosi. Come dice sempre il mister, dobbiamo guardare noi stessi partita dopo partita. Noi è vietato sbagliare».

Il centrocampista si è soffermato anche sull’unione del gruppo, uno degli elementi chiave della stagione rosanero:

«Sono le cose belle del calcio e di questa squadra: stiamo dimostrando giorno dopo giorno la compattezza, l’unione, l’amicizia che si è creata fra di noi. Lo riportiamo in campo».

E poi un messaggio forte in vista del finale di stagione:

«Tutti insieme fino all’ultimo secondo sputeremo sangue, perché ce lo meritiamo e se lo meritano tutti i tifosi e tutta la città».

Fondamentale anche il sostegno del pubblico rosanero, presente in massa anche a Padova:

«Magico, giocavamo in casa. Oggi si sentivano solo i nostri tifosi».

Infine, uno sguardo alla sosta e al prossimo impegno:

«Adesso ricarichiamo le pile, stacchiamo la spina perché abbiamo speso tanto. Ci riposiamo qualche giorno e poi torneremo ad allenarci con determinazione. Alla ripresa c’è l’Avellino al Barbera: continuiamo così».

Altre notizie

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (60) spogliatoio

Palermo, fissata la ripresa degli allenamenti: squadra attesa mercoledì

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
6b6d813a-1c53-44d9-bac4-0f49b23c9778

Tuttosport: “Palermo colpo a Padova, Andreoletti esonerato: arriva Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 090353

Makinwa: «Palermo uno squadrone. Alla Lazio? Dovevo essere tutelato di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (100) bani

Gazzetta dello Sport: “Bani top. Le pagelle di Padova-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 084346

Gazzetta dello Sport: “Il Palermo è vivo! Bani riapre la corsa alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 081711

Repubblica: “Bani gigante, Le Douaron cambia tutto: le pagelle di Padova-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 081548

Repubblica: “Palermo, vittoria di sofferenza a Padova: Bani riaccende il sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
7ade9141-16a6-40a1-902e-27453710ae47

Palermo, cena e relax dopo Padova: Augello, Segre e Ceccaroni si godono la sosta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
c301f759-fc8a-457b-84c1-d37b3ab49ee4

Giornale di Sicilia: “Inzaghi, cambi da manuale: Bani maestoso. Le pagelle di Padova-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
copertina-Palermo-Padova-e1774112814215

Giornale di Sicilia: “In dieci e all’ultimo assalto, il Palermo fa festa a Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Il Palermo è vivo, più vivo che mai

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
1b38d1da-e036-44ae-be1c-d9db1e9c2b83

Corriere dello Sport: “Padova-Palermo 0-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (60) spogliatoio

Palermo, fissata la ripresa degli allenamenti: squadra attesa mercoledì

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 110023

Padova-Palermo, Segre esalta il gruppo: «Orgoglioso della squadra, emozioni magiche»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
6b6d813a-1c53-44d9-bac4-0f49b23c9778

Tuttosport: “Palermo colpo a Padova, Andreoletti esonerato: arriva Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 090859

Gazzetta dello Sport: “Italia in ansia per Bastoni e Scamacca”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 090353

Makinwa: «Palermo uno squadrone. Alla Lazio? Dovevo essere tutelato di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026