Tuttosport: “Palermo colpo a Padova, Andreoletti esonerato: arriva Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Il Palermo conquista una vittoria pesantissima all’Euganeo e, come racconta Riccardo Solfo su Tuttosport, il successo dei rosanero ha conseguenze immediate anche sulla panchina del Padova, con l’esonero di Andreoletti dopo il quarto ko consecutivo.

Secondo Riccardo Solfo su Tuttosport, il club veneto ha già individuato il sostituto in Guido Pagliuca, pronto a raccogliere l’eredità in un momento delicato della stagione.


Come evidenzia Riccardo Solfo su Tuttosport, la gara cambia al 25’ quando Marinelli, dopo revisione al VAR, espelle Rui Modesto per un fallo su Di Mariano. Da quel momento il Padova si ritrova in superiorità numerica ma non riesce a concretizzare.

Il Tuttosport sottolinea come i biancoscudati producano poco in termini offensivi, nonostante alcune occasioni proprio con Di Mariano, il più pericoloso tra i suoi, mentre il Palermo resta compatto e ordinato nella propria metà campo.

Come racconta ancora Riccardo Solfo su Tuttosport, nella ripresa il Padova aumenta la pressione, trova anche un gol annullato a Perrotta e prova l’assalto finale, senza però riuscire a incidere davvero. Nemmeno l’ingresso del Papu Gomez cambia l’inerzia di una squadra poco lucida negli ultimi metri.

Il Tuttosport evidenzia quindi l’episodio decisivo: sugli sviluppi di un contropiede, Bani trova la zampata vincente al limite del fuorigioco, facendo esplodere di gioia il settore occupato dai tifosi rosanero, presenti in massa anche per l’assenza degli ultras padovani.

Come ribadisce Riccardo Solfo su Tuttosport, nel post gara Inzaghi ha esaltato la mentalità della sua squadra: «Loro perdevano tempo, noi volevamo fare gol. Ranocchia me l’aveva detto, tranquillo mister la vinciamo».

Una vittoria di carattere che rilancia il Palermo e, allo stesso tempo, apre una nuova fase per il Padova, chiamato a reagire immediatamente con un cambio in panchina.

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