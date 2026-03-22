Sudtirol-Frosinone 1-3, Alvini: «Vittoria significativa, andiamo a prenderli»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

In seguito alla vittoria per 3-1 in casa del Sudtirol, ha analizzato il match nella consueta conferenza stampa post partita l’allenatore del Frosinone, Massimiliano Alvini, sottolineando l’importanza di questo successo in chiave promozione diretta.

«Vittoria sicuramente importante e significativa perchè la squadra ha saputo adattarsi alla gara e al contesto – ha dichiarato il tecnico -. Gara tosta con seconde palle, profondità fatta da loro. Abbiamo fatto una gara diversa dal solito in cui ci siamo adattati  e per questo dò merito alla squadra. Vittoria importantissima»


Alla domanda se questa vittoria valga come messaggio agli avversari, Alvini risponde: «Conta per noi Frosinone, per l’ambiente. Degli altri non mi interessa perchè ho usato la frase “andiamo a prenderli” che è uno slogan che abbiamo dal 10 luglio»

Un commento inoltre sulla gara di Palmisani: «È il miglior portiere giovane d’Italia, grande merito di chi lo allena ovvero Frattali e Di Norcia. Ne parlo perchè sta facendo un percorso in crescita e tocca solo a lui migliorare. Di Monterisi non parlo perchè dovrei parlare di tutti. Ha avuto degli infortuni, ora vogliamo riportarlo al meglio»

Infine, il tecnico lancia un messaggio ai tifosi: «C’è da ringraziare chi oggi è venuto perchè è fantastico. Abbiamo giocato tre volte in questa settimana e oggi c’era un settore con una buona porzione di pubblico. Gli dico grazie e ora si farà un viaggio di ritorno col sorriso. Sentiamo il calore allo Stirpe, ora come dice Battisti è questo è il tempo di vivere il Frosinone, di venire allo stadio con la sciarpa giallazzurra al collo»

 

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