Serie A: la Roma batte 1-0 il Lecce, decisivo il gol di Robinio Vaz. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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All’Olimpico, la Roma conquista i tre punti nel match contro il Lecce, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie A 2025-26. I giallorossi vincono di misura, imponendosi per 1-0 grazie al gol di Robinio Vaz.

Ad inizio match sono i padroni di casa a gestire i ritmi, con i salentini che si difende con un blocco basso. L’incontro fatica a decollare e i giallorossi appoggiano ovviamente soprattutto su Malen. Al 21′ Pellegrini prova la conclusione di mancino, bravo Falcone a respingere con i piedi.


Al 24′ la formazione di Gianpiero Gasperini trova il gol che sblocca il match con un preciso tiro di Pisilli, l’arbitro annulla però per posizione di fuorigioco. La Roma continua a spingere alla ricerca della rete del vantaggio, ma deve accontentarsi di andare al riposo sul risultato di parità.

Iniziano bene il secondo tempo i giallorossi, passando in vantaggio al 57′: splendida palla di Malen per Hermoso, che confeziona un assist perfetto per Robinio Vaz, bravissimo a battere Falcone di testa.

Il Lecce prova a reagire, andando per due volte vicino al gol del pari: prima con tiro di N’Dri parato alla grande da Svilar, e poi con un buon colpo di testa di Pierotti su cui interviene Hermoso con un super intervento. Nel finale gestiscono bene il vantaggio gli uomini di Gasperini, portando a casa il massimo risultato.

Con questi tre punti la Roma rimane agganciata al treno Champions League, con appena 3 punti dal Como. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter — 68

Milan — 63

Napoli — 62

Como — 57

Juventus — 54

Roma — 54

Atalanta — 50

Lazio — 43

Bologna — 42

Sassuolo — 39

Udinese — 39

Parma — 34

Genoa — 33

Torino — 33

Cagliari — 30

Fiorentina — 28

Cremonese — 27

Lecce — 27

Verona — 18

Pisa – 18

 

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