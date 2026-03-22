Serie A: la Roma batte 1-0 il Lecce, decisivo il gol di Robinio Vaz. La classifica aggiornata
All’Olimpico, la Roma conquista i tre punti nel match contro il Lecce, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie A 2025-26. I giallorossi vincono di misura, imponendosi per 1-0 grazie al gol di Robinio Vaz.
Ad inizio match sono i padroni di casa a gestire i ritmi, con i salentini che si difende con un blocco basso. L’incontro fatica a decollare e i giallorossi appoggiano ovviamente soprattutto su Malen. Al 21′ Pellegrini prova la conclusione di mancino, bravo Falcone a respingere con i piedi.
Al 24′ la formazione di Gianpiero Gasperini trova il gol che sblocca il match con un preciso tiro di Pisilli, l’arbitro annulla però per posizione di fuorigioco. La Roma continua a spingere alla ricerca della rete del vantaggio, ma deve accontentarsi di andare al riposo sul risultato di parità.
Iniziano bene il secondo tempo i giallorossi, passando in vantaggio al 57′: splendida palla di Malen per Hermoso, che confeziona un assist perfetto per Robinio Vaz, bravissimo a battere Falcone di testa.
Il Lecce prova a reagire, andando per due volte vicino al gol del pari: prima con tiro di N’Dri parato alla grande da Svilar, e poi con un buon colpo di testa di Pierotti su cui interviene Hermoso con un super intervento. Nel finale gestiscono bene il vantaggio gli uomini di Gasperini, portando a casa il massimo risultato.
Con questi tre punti la Roma rimane agganciata al treno Champions League, con appena 3 punti dal Como. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter — 68
Milan — 63
Napoli — 62
Como — 57
Juventus — 54
Roma — 54
Atalanta — 50
Lazio — 43
Bologna — 42
Sassuolo — 39
Udinese — 39
Parma — 34
Genoa — 33
Torino — 33
Cagliari — 30
Fiorentina — 28
Cremonese — 27
Lecce — 27
Verona — 18
Pisa – 18