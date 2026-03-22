Palermo, messaggio al Manchester City dopo la vittoria della Carabao Cup: “Congratulazioni ragazzi”
Giornata importante quella di oggi per il Manchester City, che porta a casa il suo primo trofeo stagionale. Gli uomini di Guardiola si sono aggiudicati la vittoria della Carabao Cup, battendo in finale per 2-0 l’Arsenal grazie alla doppietta di O’Really.
Per l’occasione, attraverso i propri canali social, la società rosanero ha pubblicato un messaggio semplice ma diretto: “Congratulazioni ragazzi”, rivolto alla squadra inglese fresca vincitrice del trofeo. Un gesto che rafforza il rapporto tra i rosanero e i Citizens, uniti dall’appartenenza alla galassia City Football Group.
Congratulazioni ragazzi 🎉🙌 https://t.co/POn8Inqzkq
— Palermo F.C. (@Palermofficial) March 22, 2026