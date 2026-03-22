Palermo, messaggio al Manchester City dopo la vittoria della Carabao Cup: “Congratulazioni ragazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Giornata importante quella di oggi per il Manchester City, che porta a casa il suo primo trofeo stagionale. Gli uomini di Guardiola si sono aggiudicati la vittoria della Carabao Cup, battendo in finale per 2-0 l’Arsenal grazie alla doppietta di O’Really.

Per l’occasione, attraverso i propri canali social, la società rosanero ha pubblicato un messaggio semplice ma diretto: “Congratulazioni ragazzi”, rivolto alla squadra inglese fresca vincitrice del trofeo. Un gesto che rafforza il rapporto tra i rosanero e i Citizens, uniti dall’appartenenza alla galassia City Football Group.


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