Spezia, Donadoni in bilico: si pensa al ritorno di D’Angelo

In seguito alla sconfitta di ieri per 3-1 in casa della Juve Stabia, in casa Spezia proseguono le riflessioni sul futuro della guida tecnica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, appare in bilico il futuro dell’allenatore bianconero, Roberto Donadoni.

La società sta valutando attentamente le prossime mosse, e prende sempre più quota l’ipotesi di un ritorni in panchina di Luca D’Angelo. La situazione per i liguri è critica, con il club che starebbe cercando una soluzione per garantire maggiore continuità e risultati per centrare l’obiettivo salvezza.



