Serie B: Entella avanti 1-0 sulla Reggiana dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Virtus Entella e Reggiana, valevole per la 32a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Vanno al riposo avanti 1-0 i padroni di casa: decide al momento l’incontro Franzoni.
Parte forte la formazione ligure, che al 5′ sblocca subito il risultato: cross al bacio di Di Mario da sinistra per Franzoni, che trova l’incornata vincente. Al 11′ i biancocelesti vanno vicini al raddoppio, con una potente conclusione di Tiritiello su cui si oppone Micai.
I granata reagiscono, andando vicini al gol del pari: azione fantastica sulla destra tra Portanova e Girma, Novakovich ha un rigore in movimento, ma spedisce di poco oltre la traversa. Entella che va dunque al riposo avanti 1-0.