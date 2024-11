Serie C, Girone A: il Lumezzane in vantaggio grazia a Monachello contro il Caldiero Terme dopo i primi 45′

Nel Girone A della Serie C, il Lumezzane chiude il primo tempo in vantaggio sul Caldiero Terme grazie alla rete di Monachello, che sblocca la partita al 20′. Una sfida combattuta, con il Lumezzane che cerca di mantenere il vantaggio, mentre il Caldiero Terme proverà a rientrare in partita nella ripresa. Resta da vedere se i padroni di casa riusciranno a rispondere nella seconda frazione di gioco.

