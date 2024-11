Clamoroso in Francia: Lione provvisoriamente retrocesso in Ligue 2. La decisione della DNCG

L’Olympique Lione, una delle squadre più blasonate di Francia, è stato retrocesso in Ligue 2 a titolo cautelativo dalla DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion). La decisione, annunciata oggi dallo stesso organo di controllo finanziario, arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto alla luce dell’ottimismo espresso poche ore prima dal proprietario del club, John Textor, dopo un incontro con la LFP (Ligue de Football Professionnel).

L’ottimismo di Textor smentito dai fatti

“La riunione è andata bene,” aveva dichiarato Textor, lasciando intendere che il futuro del club fosse sotto controllo. Tuttavia, la realtà si è dimostrata ben diversa: gli argomenti presentati non sono stati sufficienti a rassicurare la DNCG, che ha optato per un provvedimento drastico. Secondo quanto riportato da L’Equipe e confermato da Le Figaro, il Lione verrà retrocesso al termine della stagione se non riuscirà a risanare la sua delicata situazione finanziaria.

Debiti record e bilanci non certificabili

Il nodo principale è rappresentato dai conti in rosso dell’Olympique Lione. Il club ha recentemente comunicato un debito finanziario monstre di 505,1 milioni di euro, una cifra che solleva seri interrogativi sulla sostenibilità economica della società. Inoltre, i revisori contabili hanno avanzato l’ipotesi di non poter certificare i bilanci del gruppo Eagle Football, società che controlla il Lione.

Questa situazione ha già avuto ripercussioni sul mercato: l’OL era stato sottoposto a restrizioni nella campagna acquisti dell’estate 2023. Sebbene tali limiti fossero stati rimossi a gennaio, la situazione finanziaria del club non è migliorata a sufficienza per evitare il provvedimento cautelativo della DNCG.

Le implicazioni della retrocessione cautelativa

La retrocessione stabilita dalla DNCG non è immediata, ma condizionata: se il Lione non troverà soluzioni concrete per migliorare i propri conti, il destino sarà la discesa in Ligue 2 al termine della stagione. Questo scenario rappresenterebbe un duro colpo per un club che ha scritto pagine importanti della storia del calcio francese e che vanta un passato recente ricco di successi, inclusi sette titoli consecutivi in Ligue 1.

Un futuro incerto

L’annuncio odierno pone il club davanti a un bivio: risanare i conti per mantenere la categoria o affrontare una dolorosa retrocessione che rischierebbe di compromettere ulteriormente la stabilità economica e sportiva del club. I tifosi e l’intero mondo del calcio restano in attesa di ulteriori sviluppi, ma una cosa è certa: l’Olympique Lione non è mai stato così vicino al baratro.