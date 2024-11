Nations League: Spagna avanti di un gol in Danimarca. Vincono Bulgaria e Gibilterra. I risultati parziali

Nella League A della UEFA Nations League, la Spagna chiude il primo tempo in vantaggio contro la Danimarca grazie a un gol decisivo, portandosi sullo 0-1. La squadra di Luis de la Fuente mostra solidità e controllo del gioco, mentre i danesi dovranno reagire nella ripresa per evitare la sconfitta in casa. Nel frattempo, le altre sfide restano bloccate: Portogallo e Polonia, Scozia e Croazia, Svizzera e Serbia terminano i primi 45 minuti sullo 0-0, con grande equilibrio e poche occasioni concrete.

League C: Bulgaria avanti sul Lussemburgo, equilibrio altrove

In League C, l’unica squadra a rompere l’equilibrio è la Bulgaria, che si porta sull’1-0 in trasferta contro il Lussemburgo. Gli ospiti sfruttano un’opportunità importante per portarsi in vantaggio e mettere pressione agli avversari. Irlanda del Nord e Bielorussia, così come Romania e Kosovo, chiudono i primi tempi sullo 0-0, con ritmi contenuti e difese attente a non concedere spazi.

League D: Gibilterra avanti di misura su San Marino

In League D, Gibilterra trova il gol del vantaggio contro San Marino, chiudendo il primo tempo sull’1-0. La squadra ospite riesce a sbloccare il risultato, mettendo in difficoltà i padroni di casa che cercheranno di reagire nel secondo tempo per raddrizzare la partita. Anche qui, il gioco è stato serrato, ma Gibilterra ha saputo capitalizzare meglio le sue occasioni.

EUROPA: UEFA Nations League – League A

Danimarca – Spagna 0-1

Portogallo – Polonia 0-0

Scozia – Croazia 0-0

Svizzera – Serbia 0-0

EUROPA: UEFA Nations League – League C

Irlanda del Nord – Bielorussia 0-0

Lussemburgo – Bulgaria 0-1

Romania – Kosovo 0-0

EUROPA: UEFA Nations League – League D

San Marino – Gibilterra 0-1