Nations League: cinquina Portogallo contro la Polonia, la Spagna batte la Danimarca. Tutti i risultati finali

La UEFA Nations League ha regalato emozioni in tutte le sue categorie, con risultati sorprendenti e partite combattute fino all’ultimo minuto. Ecco il riepilogo dei principali match della giornata.

In League A, il Portogallo ha dominato la Polonia con un netto 5-1, confermandosi come una delle squadre più competitive del torneo. I portoghesi hanno dimostrato grande solidità offensiva, schiacciando una Polonia che non è riuscita a reggere il ritmo della partita. La Spagna ha ottenuto una vittoria sofferta contro la Danimarca, imponendosi per 1-2. In un match equilibrato, gli spagnoli sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine, consolidando la loro posizione nel girone. La Scozia ha sorpreso battendo la Croazia 1-0 in casa, un risultato che rafforza le speranze degli scozzesi in questa edizione della Nations League. Nel frattempo, la Svizzera e la Serbia si sono divise la posta con un pareggio 1-1, in una partita molto bilanciata.

League C: Irlanda del Nord vincente, pareggio in Romania

Nella League C, l’Irlanda del Nord ha superato la Bielorussia con un 2-0 secco, confermando il suo buon momento di forma. La squadra nordirlandese ha saputo sfruttare le occasioni per conquistare una vittoria importante per il morale e la classifica.

Il Lussemburgo ha ceduto alla Bulgaria, che si è imposta per 0-1 in trasferta. Una vittoria preziosa per i bulgari, che continuano a lottare per una posizione di rilievo nel gruppo. Infine, Romania e Kosovo hanno chiuso la partita sullo 0-0, in un match che ha visto prevalere le difese su attacchi poco incisivi.

League D: San Marino sorprende con un pareggio contro Gibilterra

In League D, San Marino ha ottenuto un sorprendente pareggio per 1-1 contro Gibilterra. Una partita storica per i sammarinesi, che riescono a portare a casa un punto prezioso. Gibilterra ha cercato di imporsi, ma San Marino ha difeso con grande determinazione, conquistando un risultato che resterà nella memoria dei suoi tifosi. Con questa giornata di UEFA Nations League si conferma l’alto livello di competitività e imprevedibilità del torneo, che continua a offrire sfide avvincenti e risultati inaspettati.

EUROPA: UEFA Nations League – League A

Danimarca – Spagna 1-2

Portogallo – Polonia 5-1

Scozia – Croazia 1-0

Svizzera – Serbia 1-1

EUROPA: UEFA Nations League – League C

Irlanda del Nord – Bielorussia 2-0

Lussemburgo – Bulgaria 0-1

Romania – Kosovo 0-0

EUROPA: UEFA Nations League – League D

San Marino – Gibilterra 1-1