Nations League: Ucraina in vantaggio 0-1 sulla Georgia all’intervallo. Reti inviolate in Turchia-Galles, i risultati parziali

Terminano i primi tempi per i match valevoli per la Nations League. Solo l’Ucraina in vantaggio al termine dei primi 45′. L’autogol sfortunato di Kvirkvelia permette agli ucraini di sbloccare la gara. L’equilibrio domina in tutti gli altri campi. La Turchia ci prova a sbloccare la gara, ma il Galles tiene botta e prova a ripartire. Gara differente tra Montenegro e Islanda dove l’equilibrio vince ma non mancano le occasioni da gol. Gara lenta e macchinosa, invece, tra Andorra e Moldavia.

I risultati parziali:

Georgia-Ucraina 0-1.

Montenegro-Islanda 0-0.

Turchia-Galles 0-0.

Andorra-Moldavia 0-0.