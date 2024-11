Serie C: Catania avanti sul Trapani all’intervallo, pari tra Foggia e Casertana. I risultati parziali del Girone C

Nel Girone C, il Catania chiude il primo tempo in vantaggio sul Trapani nel derby siciliano grazie a un gol di Castellini, che sblocca il risultato al 45’. Partita combattuta e intensa, con i rossazzurri avanti di misura. A Foggia, invece, regna l’equilibrio: il primo tempo tra Foggia e Casertana si chiude sullo 0-0, con entrambe le squadre attente in difesa e poco incisive in attacco.

