Nel Girone B, Vis Pesaro e Ascoli concludono il primo tempo sullo 0-0. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, ma senza riuscire a trovare la via del gol. L’Ascoli, leggermente più propositivo, non è riuscito a concretizzare le occasioni create, mentre la Vis Pesaro ha tenuto bene in fase difensiva. Il secondo tempo si preannuncia decisivo per entrambe, con l’obiettivo di sbloccare una partita ancora in bilico.

