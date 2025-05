Serie C Femminile: le formazioni ufficiali di Roma-Palermo Women

Attraverso il proprio sito il Palermo rende note le formazioni ufficiali della gara Roma Calcio Femminile-Palermo Women, valevole per la 29ª giornata del Campionato Serie C Femminile-Girone C 2024-2025, in programma alle ore 15.30.

ROMA CALCIO FEMMINILE: 1 Vitaletti, 2 Deangelis, 3 Mileto, 4 Capitta, 5 Verro, 6 Centini, 7 Farnesi (C), 8 Giacobbi, 9 De Leonardis, 10 Coppola, 11 Grossi. A disposizione: 12 Zangari, 13 Rieppi, 14 Conti, 15 Grassi, 16 Bruschi, 17 Bortolini, 18 Chescoe, 19 Dal Lago, 20 Mancini. Allenatore: .Lascaro.

PALERMO WOMEN: 77 Biundo, 6 Gippetto, 8 Piro (C), 9 Dragotto, 10 Cancilla, 19 Chirillo, 20 Leto, 31 Priolo, 69 Viscuso, 72 Ciampi, 73 Bruno. A disposizione: 41 Ficalora, 2 Aguglia, 7 Bonanno, 11 Coco, 13 Cracchiolo, 21 Ingrassia, 22 Palermo, 24 Cangelosi, 29 Navarro. Allenatore: Pipitone.

ARBITRO: Russo (Benevento).

AA1: Violante (Ciampino).

AA2: Sciarra (Rieti).