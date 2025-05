De Luca: «Serie B? Se vogliono salvare la Sampdoria lo dicano chiaramente»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a esprimersi con toni durissimi sul caos scoppiato in Serie B dopo il deferimento del Brescia, che ha provocato la sospensione dello spareggio salvezza tra Salernitana e Frosinone.

Durante la sua consueta diretta settimanale su Facebook, De Luca ha attaccato senza mezzi termini le modalità con cui è stata gestita la vicenda, giudicandola un’offesa allo sport e alle istituzioni:

«Una decisione vergognosa, sconcertante, da Paese del quarto mondo, non da Paese civile».

Il governatore ha anche lanciato un’accusa indiretta al sistema calcio, ipotizzando favoritismi nei confronti di una delle squadre coinvolte:

«Se vogliono salvare la Sampdoria, lo dicano chiaramente. Ma non a danno degli altri club, non sulla pelle della Salernitana che ha conquistato sul campo il diritto a giocarsi la salvezza».

De Luca ha poi avanzato una proposta netta per uscire dall’impasse, chiedendo l’allargamento del format del torneo cadetto:

«Portino il campionato a 22 squadre e così ci stanno dentro tutti. Ma non è tollerabile quello che è accaduto finora».

Un appello che suona come un richiamo alla trasparenza e alla correttezza sportiva, mentre resta ancora da chiarire quando – e contro chi – la Salernitana scenderà in campo per difendere la categoria.