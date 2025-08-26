Serie C, debutto positivo del FVS. Marani: «Lavoriamo per snellire tempi e modi»

La prima giornata della Serie C Sky Wifi 2025-26 ha consegnato il debutto ufficiale del Football Video Support (FVS), nuova tecnologia sperimentata dalla FIFA in collaborazione con la Lega Pro. Un esordio accolto positivamente, che ha già fornito numeri e spunti interessanti.

Nelle 30 gare disputate, il FVS è stato chiamato in causa 49 volte su richiesta degli allenatori, con una media di 1,63 card a partita. Nel dettaglio, sono stati effettuati 17 check su episodi di espulsione (decisione confermata in 14 casi, modificata in 3) e 27 revisioni su calci di rigore (22 conferme e 5 penalty assegnati dopo revisione). Il tempo medio impiegato per ciascun intervento è stato di 5 minuti e 8 secondi, recuperato regolarmente al termine dei tempi di gioco.

Il designatore della Can C Daniele Orsato si è detto soddisfatto:

«Un ringraziamento va agli arbitri e al mio staff, che in poche settimane hanno lavorato intensamente con il supporto FIFA. L’episodio di Carpi ha chiarito un aspetto fondamentale: nessuna squadra può chiedere una revisione a sfavore della propria, perché contrario allo spirito del FVS. Naturalmente ci sono margini di miglioramento, soprattutto nel tempo di revisione delle reti segnate, che vogliamo ridurre sensibilmente».

Sulla stessa linea anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani:

«La FIFA ha individuato nel nostro campionato il laboratorio per il FVS, e di questo siamo orgogliosi. Ringrazio chi ha reso possibile l’attivazione delle infrastrutture tecniche in tempi rapidissimi. Continueremo a lavorare per snellire tempi e modalità operative, in stretta collaborazione con società e panchine. Siamo solo all’inizio di un percorso di innovazione che può rendere il nostro calcio più moderno e trasparente».