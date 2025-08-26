Giudice sportivo, un turno a Calvani: il difensore salta Palermo-Frosinone

Il Giudice sportivo ha ufficializzato le proprie decisioni in merito alla prima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

Due le squalifiche per una giornata:

Gabriele Calvani (Frosinone), espulso nella sfida contro l’Avellino per un intervento falloso su un avversario lanciato a rete. Il difensore giallazzurro sarà dunque costretto a saltare la prossima gara di campionato, Palermo-Frosinone, in programma nel secondo turno.

Rachid Kouda (Spezia), allontanato dal campo durante la gara con la Carrarese per un intervento analogo, a chiara occasione da gol.

Sul fronte delle società, è stata comminata un’ammenda di 1.000 euro al Pescara: al 34° minuto del primo tempo della partita inaugurale, alcuni sostenitori biancazzurri hanno lanciato un fumogeno nel recinto di gioco. La sanzione è stata attenuata in virtù dell’art. 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Con queste decisioni, Calvani e Kouda saranno costretti a saltare la seconda giornata di campionato, mentre il Pescara dovrà fare i conti con la prima multa stagionale legata al comportamento della propria tifoseria.