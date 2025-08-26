Klinsmann convocato dagli Stati Uniti, il Cesena: “Siamo orgogliosi”

Nelle scorse settimane era stato accostato al Palermo, ma intanto Jonathan Klinsmann jr continua a brillare con la maglia del Cesena e ora festeggia una chiamata storica: il portiere bianconero è stato convocato dal Commissario Tecnico Mauricio Pochettino nella Nazionale maggiore degli Stati Uniti.

Il raduno a stelle e strisce prenderà il via domenica 31 agosto a Morristown (NJ) e segna un passo importante nella carriera dell’estremo difensore del Cavalluccio, a meno di un anno dal Mondiale 2026, che si disputerà proprio in USA, Messico e Canada.

La selezione statunitense, già qualificata di diritto alla fase finale della Coppa del Mondo, affronterà due amichevoli:

sabato 6 settembre, ore 17:00, contro la Corea del Sud allo Sports Illustrated Stadium di Harrison (NJ);

martedì 9 settembre, ore 19:30, contro il Giappone al Lower.com Field di Columbus (OH).

Grande soddisfazione in casa Cesena, come si legge nella nota ufficiale del club:

“Siamo estremamente orgogliosi che Jonathan sia stato convocato nella Nazionale degli Stati Uniti d’America. Questo risultato riflette il talento, il duro lavoro e l’impegno che Jonathan mette in campo ogni giorno per il Cesena FC. È un momento emozionante non solo per lui e la sua famiglia, ma anche per il Cesena e i nostri tifosi. Ci congratuliamo con Jonathan e gli auguriamo il meglio: tutta la comunità bianconera farà il tifo per lui.”