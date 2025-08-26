Palermo, Segre: «Colpo di tacco? Ho reagito d’istinto. Con Pierozzi gran rapporto»

A tre giorni dall’esordio in campionato è tornato a parlare del match contro la Reggiana il vicecapitano del Palermo, Jacopo Segre. Il centrocampista rosanero, intervistato da TGS, ha commentato lo splendido assist che ha portato al gol vittoria di Nicolò Pierozzi e il ruolo che mister Inzaghi gli ha affidato.

«È stata una grande azione, finalizzata da Nico con un ottimo stop e un gran tiro. Siamo andati in vantaggio ed è stata una bella invenzione da parte mia. Ho reagito d’istinto, sapendo che Nicolò aveva chiesto l’uno-due e immaginando già che sarebbe andato in quella zona di campo. La palla è arrivata precisa e siamo felici così di aver portato la squadra in vantaggio», ha dichiarato Segre a proposito dell’assist di tacco servito a Pierozzi.

Il numero 8 del Palermo ha poi rivelato un retroscena simpatico sul suo rapporto con il compagno:

«Io e Pierozzi abbiamo un grande rapporto, scherziamo sempre. Gli ho detto: “Dopo questo colpo di tacco almeno una cena me la offri, o no?”. Speriamo di sì».

Segre ha poi parlato del suo ruolo nel centrocampo rosanero:

«In tutti questi anni ho fatto il mediano, la mezzala e anche il trequartista. Cerco sempre di esprimere al meglio le mie qualità e potenzialità in qualsiasi ruolo, mettendole a disposizione della squadra e del mister. Sono felice così perché queste sono giocate importanti e bisogna continuare su questa strada».

Infine, il vicecapitano ha sottolineato l’impatto che mister Inzaghi ha avuto sul gruppo:

«L’approccio, la mentalità e la reazione sono le prime cose che ci ha chiesto sin dal suo arrivo. Stiamo lavorando tanto dal primo giorno perché siamo un grande gruppo, con uno staff importante, e cerchiamo di mettere in campo tutto quello che il mister ci chiede».