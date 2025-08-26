Palermo: Cutrona verso la Virtus Francavilla

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

La Virtus Francavilla è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo tra i pali. Come riportato da Antenna Sud, nelle ultime ore è stato definito l’accordo con il Palermo, per il prestito del giovane portiere Francesco Cutrona, classe 2006.

Il talento rosanero, alto quasi due metri, arriverà per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Apsits. Dopo giorni di trattative, il direttore sportivo Niccoli e il presidente Magrì hanno individuato in Cutrona il profilo ideale per affiancare Matei e giocarsi il posto da titolare.

L’ufficialità è attesa a breve: l’affare è ormai ai dettagli finali e la Virtus si prepara così ad accogliere uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano.

Ultimissime

Palermo: Cutrona verso la Virtus Francavilla

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Escl. Nestorovski: «Palermo sarà sempre favorito sul Frosinone. Con il Var nel 2018…»

Giorgio Elia Agosto 26, 2025
Pallone Serie A

Società “impazzita”: allenatore esonerato al primo turno | Nemmeno il tempo di iniziare il Campionato

Marco Fanfani Agosto 26, 2025

Di Marzio: “Serie B, asta per Gabrielloni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

UFFICIALE: Saric all’Antalyaspor, formula prestito con obbligo di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025