Palermo: Cutrona verso la Virtus Francavilla

La Virtus Francavilla è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo tra i pali. Come riportato da Antenna Sud, nelle ultime ore è stato definito l’accordo con il Palermo, per il prestito del giovane portiere Francesco Cutrona, classe 2006.

Il talento rosanero, alto quasi due metri, arriverà per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Apsits. Dopo giorni di trattative, il direttore sportivo Niccoli e il presidente Magrì hanno individuato in Cutrona il profilo ideale per affiancare Matei e giocarsi il posto da titolare.

L’ufficialità è attesa a breve: l’affare è ormai ai dettagli finali e la Virtus si prepara così ad accogliere uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano.