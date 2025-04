Serie C, Antonini: «Campionato falsato. Subito un girone unico, via le U23 inutili»

La giornata di ieri, mercoledì 16 aprile, doveva essere cruciale per alcune squadre di Serie C, chiamate a rispettare le scadenze amministrative. Purtroppo, si sono rivelate diverse problematiche, tra cui quelle del Messina, e la situazione ha attirato nuovamente polemiche dopo i casi Turris e Taranto. Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha espresso il suo pensiero attraverso il proprio profilo X:

“Foggia, Messina, Triestina, Lucchese. Tutto dopo Taranto e Turris. Sarà sufficiente – ha proseguito – a chiudere finalmente la Lega Pro e passare ad un girone unico senza inutili Under23 e altre follie messe in piedi da non so ancora chi? Qualcuno dovrà rispondere del fallimento di questo campionato, chiaro che immagino molti giocheranno la carta del TAR sperando serva a ristabilire la verità e una classifica reale basata sui punti fatti sul campo e non su invenzioni di regolamenti fallaci come quello in vigore. Ma è ovvio che il prossimo campionato potrà iniziare solo se la Lega che organizza il Campionato darà le dovute garanzie a chi partecipa”.

