Catania: ancora deserta l’asta per il centro sportivo “Torre del Grifo Village”

L’asta per l’acquisto di “Torre del Grifo Village”, ex centro sportivo del Catania Calcio, è andata nuovamente deserta. Alle ore 13:00 di ieri, mercoledì 16 aprile, scadeva il termine per presentare un’offerta. La base era di un offerta di 7.200.000 milioni di euro con un minimo di offerta di 7 milioni di euro, ma in data odierna – si legge su Qds.it – è stato comunicato che anche questa asta è andata deserta.

Il complesso immobiliare è composto da: edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte, area parcheggio, quattro campi da calcio, un sottocampo, un resort, spazi comuni, 3 suite, hall, sala meeting e blocco bagni, foresteria e locale magazzino interrato, uffici direzionali, locale ricevimento ingresso, locali tecnici, accessori e depositi.