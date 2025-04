Frosinone: emergenza infortuni per Bianco. In tre salteranno il Palermo

Con una salvezza ancora da raggiungere matematicamente, il Frosinone perde pezzi fondamentali a cinque giornate dalla fine del campionato. L’ultima partita, disputata sul campo del Cesena, è costata cara a mister Paolo Bianco: durante il riscaldamento, Davide Bettella ha accusato un fastidio all’adduttore, e il suo sostituto, Przemysław Szyminski, ha dovuto chiedere il cambio prima del quarto d’ora per uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra. Come se non bastasse, nell’intervallo Ben Lhassine Kone è rimasto negli spogliatoi per un affaticamento.

A questi tre infortuni si aggiungono anche Anthony Partipilo ed Ebrima Darboe. Quest’ultimo ha rimediato una frattura al metatarso e la sua stagione può considerarsi conclusa, così come per i due ex giocatori del Palermo, costretti a stare ai box almeno tre settimane. E proprio il capoluogo siciliano sarà l’ultima tappa della regular season del Frosinone, i cui due difensori non avranno dunque l’opportunità di confrontarsi con il proprio passato A riportarlo è Ciociaraoggi.it.