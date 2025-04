Serie B, è tutto deciso: ecco le date e le novità per il 2025/26

Si è tenuta oggi a Milano l’Assemblea di Lega Serie B, con la partecipazione di tutte le società. In apertura dei lavori, il Presidente Mauro Balata – rappresentato dal Vicepresidente Andrea Bedin – ha rivolto, a nome di tutta la famiglia della Serie B, le congratulazioni a U.S. Sassuolo e Virtus Entella per le promozioni ottenute rispettivamente nei campionati di Serie BKT e Serie C NOW.

Date del campionato 2025/2026

L’Assemblea ha approvato le date ufficiali della stagione sportiva 2025/2026: il campionato prenderà il via venerdì 22 agosto 2025, con conclusione prevista nel fine settimana dell’8-10 maggio 2026.

Supercoppa Primavera 2

La Supercoppa Primavera 2 2024/2025 verrà disputata martedì 20 maggio 2025 presso il Centro Tecnico di Coverciano, tra le due squadre vincitrici dei rispettivi gironi. L’evento sarà preceduto, in mattinata, da un workshop tecnico dedicato ai giovani.

Commissioni e nuove iniziative

L’Assemblea ha preso atto dell’avanzamento dei lavori delle due Commissioni interne su Sostenibilità economico-finanziaria e Valorizzazione dei giovani, che nelle ultime settimane hanno approfondito tematiche e proposte, presentate e discusse nella seduta odierna.

È stata inoltre annunciata la nascita di una terza Commissione, dedicata alle infrastrutture (stadi e centri sportivi), con l’obiettivo di accompagnare i club nel processo di crescita e adeguamento strutturale.

Playoff e playout: potenziata la produzione televisiva

Approvato l’upgrade degli standard produttivi per tutte le gare di playoff e playout, con l’aumento a 9 camere, l’introduzione di drone, camera gimbal e clip promozionali di presentazione delle partite.

Nuovo regolamento per il Fondo Ammende

Infine, adottato il regolamento per la gestione del Fondo Ammende derivante dalle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di progetti di responsabilità sociale e allo sviluppo dei vivai, in linea con l’art. 33 dello Statuto FIGC.

La Lega Serie B conferma così il proprio impegno nel promuovere sostenibilità, innovazione e valorizzazione del sistema-calcio in tutte le sue componenti.