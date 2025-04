Bari, Defendi: «Vincere contro il Palermo non è mai scontato»

Marino Defendi, ex giocatore del Bari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Pianetabari.com per soffermarsi sul momento di forma dei biancorossi, reduci dalla vittoria per 2 a 1 ottenuta contro il Palermo:

«Ripartire dopo l’anno scorso non era facile. Penso che i ragazzi si stiano comportando bene e diranno la loro fino alla fine. Una vittoria contro il Palermo non è mai scontata, conosciamo il valore dei rosanero. Portare a casa partite così aiuta tanto anche dal punto di vista del morale, perché sei lì, te la giochi con loro: ridà animo, voglia e quella determinazione che serve per chiudere bene il campionato e cercare di fare al meglio i playoff».

«Da qui in avanti – afferma Defendi – ci sono tante partite decisive. Poi, sia chiaro, i playoff sono un campionato a parte: la cosa che conta è arrivarci fisicamente e mentalmente più pronti. Se il Bari riesce a trovare consapevolezza e determinazione, poi può contare sul fattore San Nicola. Se una squadra si ritrova lì vuol dire che ha valori importanti. Chiaro che ci sono avversari come Spezia e Cremonese che spingono, altre come la Juve Stabia che hanno meritato per tutto l’anno, ma ripeto: sicuramente i valori non si resettano, però a fare la differenza è come ci arrivi, se sei già scarico o in crescita».