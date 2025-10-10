Serie BKT 2025/2026, il calendario dalla 13ª alla 18ª giornata: il Modena difende la vetta, il Palermo insegue

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma completo delle giornate dalla 13ª alla 18ª del campionato BKT 2025/2026. Un calendario ricco di sfide decisive, con il Modena chiamato a difendere il primo posto e le inseguitrici Palermo, Venezia, Monza e Frosinone pronte a farsi sotto.

Palermo, il calendario fino a dicembre. Date e orari

13ª giornata – 21-24 novembre 2025

Ad aprire il turno sarà Catanzaro-Pescara venerdì 21 novembre alle 20.30.

Sabato 22, spazio a un ricco programma con Avellino-Empoli, Carrarese-Reggiana, Virtus Entella-Palermo, e il derby veneto Padova-Venezia alle 17.15.

Alle 19.30, Bari-Frosinone promette spettacolo al “San Nicola”.

Domenica 23 novembre scenderanno in campo Mantova-Spezia, Modena-Südtirol e Monza-Cesena.

Chiude il turno Sampdoria-Juve Stabia lunedì 24 novembre alle 20.30, posticipo spostato per evitare la sovrapposizione con un evento sportivo a Genova.

14ª giornata – 28-30 novembre 2025

Il weekend si aprirà con Cesena-Modena venerdì 28 novembre (20.30).

Sabato 29 si giocheranno Empoli-Bari, Pescara-Padova, Reggiana-Frosinone, Südtirol-Avellino, Venezia-Mantova, e Catanzaro-Virtus Entella (17.15).

Alle 19.30 riflettori puntati sul “Barbera” per Palermo-Carrarese.

Domenica 30 novembre: Juve Stabia-Monza alle 15.00 e Spezia-Sampdoria alle 17.15 chiuderanno il turno.

15ª giornata – 7-8 dicembre 2025

Il 7 dicembre due sfide di cartello: Empoli-Palermo (17.15) e Sampdoria-Carrarese (19.30).

L’8 dicembre, giornata dell’Immacolata, programma intenso:

alle 12.30 Modena-Catanzaro, alle 15.00 Avellino-Venezia, Frosinone-Juve Stabia, Mantova-Reggiana, Monza-Südtirol e Padova-Cesena.

Alle 17.15 Bari-Pescara, chiusura alle 19.30 con Virtus Entella-Spezia.

16ª giornata – 12-14 dicembre 2025

Il turno si apre venerdì 12 con Palermo-Sampdoria (20.30).

Sabato 13 dicembre: Juve Stabia-Empoli, Reggiana-Padova, Spezia-Modena, Südtirol-Bari, Venezia-Monza, Catanzaro-Avellino (17.15) e Cesena-Mantova (19.30).

Domenica 14 chiuderanno Carrarese-Virtus Entella (15.00) e Pescara-Frosinone (17.15).

17ª giornata – 19-21 dicembre 2025

Venerdì 19 dicembre Bari-Catanzaro aprirà il turno alle 20.30.

Sabato 20 dicembre si giocheranno Cesena-Juve Stabia, Frosinone-Spezia, Modena-Venezia, Monza-Carrarese, Padova-Sampdoria, Avellino-Palermo (17.15) e Pescara-Reggiana (19.30).

Domenica 21 dicembre, infine, Virtus Entella-Südtirol (15.00) e Mantova-Empoli (17.15).

18ª giornata – 26-27 dicembre 2025

Un Boxing Day tutto italiano chiuderà l’anno calcistico.

Venerdì 26 dicembre Modena-Monza (17.15) darà il via all’ultimo turno del 2025.

Sabato 27 dicembre: Spezia-Pescara (12.30), Carrarese-Mantova, Catanzaro-Cesena, Empoli-Frosinone, Juve Stabia-Südtirol, Sampdoria-Reggiana, Venezia-Virtus Entella (15.00), Palermo-Padova (17.15) e Bari-Avellino (19.30).