Palermo, test in famiglia a Torretta: Inzaghi prepara la sfida al Modena

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Modena. Questo pomeriggio, al centro sportivo di Torretta, la squadra di Filippo Inzaghi ha sostenuto un test in famiglia contro la formazione Primavera, utile per mantenere il ritmo partita e valutare le condizioni dei giocatori reduci da acciacchi.

Il tecnico rosanero ha alternato schemi e uomini, proseguendo il lavoro tattico in vista del big match di domenica al “Renzo Barbera”, che metterà di fronte la seconda e la prima della classe in Serie B.

L’obiettivo, come sempre ribadito da Inzaghi, è mantenere alta la concentrazione e proseguire sulla strada della solidità mostrata nelle ultime uscite.

