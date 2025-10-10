Palermo, già oltre 21.800 presenze per la sfida al Modena: Barbera pronto a un altro pienone

Cresce l’attesa per il big match tra Palermo e Modena, e con essa anche la risposta del pubblico rosanero. A sole 24 ore dall’apertura delle vendite, il club ha comunicato di aver già raggiunto 21.854 presenze complessive — tra abbonati e tagliandi acquistati — per la gara in programma al “Renzo Barbera” domenica 19 novembre.

Il dato, reso noto attraverso i canali ufficiali della società, conferma ancora una volta il momento di straordinaria partecipazione del tifo palermitano, che nelle ultime settimane ha riempito lo stadio con numeri da Serie A. L’obiettivo ora è superare quota 30 mila spettatori, soglia raggiunta in tutte le precedenti partite casalinghe della stagione.

Il match contro la squadra di Andrea Sottil, attuale capolista del campionato, rappresenta uno scontro diretto di altissima classifica e promette un’atmosfera da grande evento. Il Palermo di Filippo Inzaghi potrà contare su un Barbera ancora una volta gremito e pronto a spingere la squadra verso un risultato pesante nella corsa alla promozione.