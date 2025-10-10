Palermo, bagno di folla allo store del Barbera: Le Douaron e Augello posano con i tifosi

Grande entusiasmo questo pomeriggio allo store ufficiale del Palermo presso lo stadio “Renzo Barbera”, dove Jeremy Le Douaron e Tommaso Augello hanno incontrato i tifosi rosanero per il tradizionale appuntamento dedicato a foto e autografi.

I due calciatori si sono concessi ai numerosi presenti, posando per le classiche foto ricordo e firmando maglie, sciarpe e palloni. L’evento ha confermato ancora una volta il clima di forte entusiasmo che si respira in città in vista del big match di domenica contro il Modena, una sfida d’alta classifica che promette il tutto esaurito al Barbera.

Tra cori, sorrisi e tanta passione, i sostenitori rosanero hanno ribadito la loro fiducia nella squadra di Filippo Inzaghi, pronta a inseguire un sogno chiamato Serie A.