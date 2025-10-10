Palermo, il calendario fino a dicembre. Date e orari

Il Palermo si prepara a un finale d’anno intenso nel campionato di Serie BKT 2025/2026, con un calendario che proporrà sfide di grande fascino e peso specifico nella corsa alla promozione. Dalla trasferta di Chiavari fino alla gara di Santo Stefano al “Barbera”, i rosanero affronteranno cinque partite decisive nel giro di poco più di un mese.

13ª giornata – Virtus Entella-Palermo

Sabato 22 novembre 2025, ore 15.00

Trasferta insidiosa per la squadra di Filippo Inzaghi, attesa sul campo della Virtus Entella. I liguri, solidi tra le mura amiche, rappresentano un banco di prova importante per testare la continuità dei rosanero dopo il tour de force autunnale.

14ª giornata – Palermo-Carrarese

Sabato 29 novembre 2025, ore 19.30

Il “Renzo Barbera” torna a colorarsi di rosanero per il match contro la Carrarese. Una sfida da vincere per confermare la spinta casalinga e restare agganciati alle prime posizioni della classifica.

15ª giornata – Empoli-Palermo

Domenica 7 dicembre 2025, ore 17.15

Trasferta di prestigio al “Castellani”. Il Palermo sfida un Empoli esperto e competitivo, in uno stadio dove i rosanero hanno spesso trovato partite difficili. Una gara dal profumo d’alta quota.

16ª giornata – Palermo-Sampdoria

Venerdì 12 dicembre 2025, ore 20.30

Notte di grande calcio al “Barbera”. La sfida contro la Sampdoria è uno dei big match del mese e promette spettacolo sugli spalti e in campo. Atteso il pubblico delle grandi occasioni per spingere i rosanero verso un successo di peso.

17ª giornata – Avellino-Palermo

Sabato 20 dicembre 2025, ore 17.15

Penultima gara dell’anno sul difficile campo del Partenio-Lombardi. L’Avellino è una delle rivelazioni del torneo e renderà la trasferta tutt’altro che semplice.

18ª giornata – Palermo-Padova

Sabato 27 dicembre 2025, ore 17.15

Il 2025 del Palermo si chiuderà al “Renzo Barbera” con la sfida contro il Padova. Una gara dal sapore natalizio che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa al vertice.

Dopo la pausa di fine anno, i rosanero riprenderanno a gennaio con un girone di ritorno che si preannuncia incandescente, ma prima ci sono sei partite da affrontare con la fame e l’ambizione di chi punta in alto.