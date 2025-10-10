NON HA SUPERATO LE VISITE: era l’ala destra che voleva Maldini | Il rossonero rimane in Arabia

Marco Fanfani Ottobre 10, 2025

Le vie del calciomercato sono infinite.

Le visite mediche rappresentano una tappa cruciale in ogni trattativa di mercato, spesso decisiva per la buona riuscita o il fallimento di un trasferimento. Dopo l’accordo economico tra i club e quello contrattuale con il giocatore, l’idoneità fisica diventa l’ultimo ostacolo da superare. I controlli medici servono a verificare che l’atleta sia in piena efficienza e non presenti problemi fisici che possano comprometterne il rendimento o aumentare il rischio di infortuni.

Non di rado, però, proprio durante questi esami emergono imprevisti che fanno saltare o rinviare le operazioni. Anche una semplice anomalia può spingere una società a chiedere ulteriori accertamenti o a rivedere le condizioni contrattuali, specialmente quando si tratta di giocatori reduci da infortuni o con una lunga storia clinica. È in queste circostanze che la prudenza medica si scontra con le pressioni del mercato e con le tempistiche frenetiche delle trattative.

Le società investono cifre importanti e non possono permettersi rischi. Per questo i medici sportivi analizzano ogni dettaglio: dallo stato muscolare e articolare fino alla funzionalità cardiaca e respiratoria. Ogni parametro deve essere perfetto prima di concedere il via libera.

Il superamento delle visite mediche, dunque, non è una formalità, ma una garanzia di tutela per club e giocatore. In un calcio sempre più competitivo e fisicamente intenso, la prevenzione diventa un investimento indispensabile per evitare errori costosi e assicurare la massima affidabilità dell’atleta.

Sfuma il trasferimento

Il passaggio di Hakim Ziyech al CFR Cluj è ufficialmente saltato. Il club rumeno ha deciso di interrompere le trattative per il fantasista marocchino a causa di problemi fisici che ne compromettono l’affidabilità nel lungo periodo. Attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’Al-Duhail, Ziyech puntava a rilanciare la propria carriera in Romania dopo stagioni difficili tra Galatasaray e Qatar. Per il giocatore, che in passato era stato a lungo nel mirino del Milan, si tratta di un nuovo stop in un percorso sempre più tortuoso.

Il presidente del Cluj, Ioan Varga, ha spiegato chiaramente le motivazioni della scelta: “Non possiamo correre un rischio del genere. Ha un problema al ginocchio sinistro. È un grande giocatore, ma non possiamo investire tanto denaro su qualcuno che potrebbe infortunarsi”. Il marocchino, 32 anni, era ormai a un passo dalla firma, tanto da aver già iscritto i figli a scuola in Romania.

Ziyech
Ziyech – fonte Instagram – ilovepalermocalcio

Futuro incerto

Per Ziyech questo nuovo intoppo rappresenta un duro colpo nella ricerca di una squadra che gli consenta di tornare protagonista. Dopo le stagioni difficili e gli infortuni ricorrenti, il suo futuro resta incerto.

L’ex talento cercato dal Milan dovrà ora attendere una nuova occasione per dimostrare di poter ancora incidere nel calcio europeo.

