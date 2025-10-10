NON HA SUPERATO LE VISITE: era l’ala destra che voleva Maldini | Il rossonero rimane in Arabia

Le vie del calciomercato sono infinite.

Le visite mediche rappresentano una tappa cruciale in ogni trattativa di mercato, spesso decisiva per la buona riuscita o il fallimento di un trasferimento. Dopo l’accordo economico tra i club e quello contrattuale con il giocatore, l’idoneità fisica diventa l’ultimo ostacolo da superare. I controlli medici servono a verificare che l’atleta sia in piena efficienza e non presenti problemi fisici che possano comprometterne il rendimento o aumentare il rischio di infortuni.

Non di rado, però, proprio durante questi esami emergono imprevisti che fanno saltare o rinviare le operazioni. Anche una semplice anomalia può spingere una società a chiedere ulteriori accertamenti o a rivedere le condizioni contrattuali, specialmente quando si tratta di giocatori reduci da infortuni o con una lunga storia clinica. È in queste circostanze che la prudenza medica si scontra con le pressioni del mercato e con le tempistiche frenetiche delle trattative.

Le società investono cifre importanti e non possono permettersi rischi. Per questo i medici sportivi analizzano ogni dettaglio: dallo stato muscolare e articolare fino alla funzionalità cardiaca e respiratoria. Ogni parametro deve essere perfetto prima di concedere il via libera.

Il superamento delle visite mediche, dunque, non è una formalità, ma una garanzia di tutela per club e giocatore. In un calcio sempre più competitivo e fisicamente intenso, la prevenzione diventa un investimento indispensabile per evitare errori costosi e assicurare la massima affidabilità dell’atleta.

Sfuma il trasferimento

Il passaggio di Hakim Ziyech al CFR Cluj è ufficialmente saltato. Il club rumeno ha deciso di interrompere le trattative per il fantasista marocchino a causa di problemi fisici che ne compromettono l’affidabilità nel lungo periodo. Attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’Al-Duhail, Ziyech puntava a rilanciare la propria carriera in Romania dopo stagioni difficili tra Galatasaray e Qatar. Per il giocatore, che in passato era stato a lungo nel mirino del Milan, si tratta di un nuovo stop in un percorso sempre più tortuoso.

Il presidente del Cluj, Ioan Varga, ha spiegato chiaramente le motivazioni della scelta: “Non possiamo correre un rischio del genere. Ha un problema al ginocchio sinistro. È un grande giocatore, ma non possiamo investire tanto denaro su qualcuno che potrebbe infortunarsi”. Il marocchino, 32 anni, era ormai a un passo dalla firma, tanto da aver già iscritto i figli a scuola in Romania.

Futuro incerto

Per Ziyech questo nuovo intoppo rappresenta un duro colpo nella ricerca di una squadra che gli consenta di tornare protagonista. Dopo le stagioni difficili e gli infortuni ricorrenti, il suo futuro resta incerto.

L’ex talento cercato dal Milan dovrà ora attendere una nuova occasione per dimostrare di poter ancora incidere nel calcio europeo.