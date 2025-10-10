Empoli, Ghion: «In Serie B niente è scontato»

Ottobre 10, 2025

 

Il centrocampista dell’Empoli, Andrea Ghion, ha analizzato il momento della squadra ai microfoni de La Nazione, soffermandosi sui recenti risultati e sugli aspetti da migliorare dopo la vittoria che ha preceduto la sosta.

«Era da diverse partite che cercavamo la vittoria e purtroppo con la Carrarese ci era sfuggita nei minuti finali. Siamo contenti che questi tre punti siano arrivati prima della pausa, ci permettono di lavorare con più serenità», ha spiegato Ghion.

Il centrocampista ha poi evidenziato la necessità di maggiore equilibrio e consapevolezza durante le partite:

«Nel primo tempo abbiamo sofferto anche con l’uomo in più, non avevamo l’atteggiamento giusto. Nella ripresa però ci siamo svegliati e abbiamo gestito meglio la palla. Il gruppo ha grande energia e qualità, ma dobbiamo imparare a leggere i momenti delle gare: in Serie B non c’è nulla di scontato»

Infine, Ghion ha sottolineato gli aspetti su cui la squadra deve ancora crescere:

«Serve più attenzione in fase difensiva, ma anche con la palla possiamo fare molto di più. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci e farci trovare pronti alla ripresa»

