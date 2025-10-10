Palermo: Nuova Sicilauto è Official Automotive Partner

Come riportato dal Palermo sul proprio sito ufficiale Nuova Sicilauto è Official Automotive Partner del Palermo FC per la stagione 2025-2026.

Nell’ambito della partnership, l’azienda fornirà una flotta di autovetture di ultima generazione, pensata per garantire una mobilità efficiente a supporto delle attività quotidiane del Palermo. Grazie all’affidabilità dei propri veicoli, Nuova Sicilauto contribuirà a ottimizzare l’organizzazione logistica del Club rosanero, accompagnandolo nel corso dell’intera stagione sportiva.

La collaborazione nasce dalla volontà di valorizzare le eccellenze del territorio, consolidando la sinergia tra due realtà che condividono i valori di sostenibilità e innovazione. Un’intesa che testimonia la crescita di un progetto fondato sull’impegno condiviso nello sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale della Sicilia.

Fondata nel 1990, Nuova Sicilauto è un’azienda leader nel settore automotive in Sicilia. Da oltre trent’anni, rappresenta un punto di riferimento per competenza, affidabilità e attenzione al cliente. In qualità di concessionaria ufficiale Stellantis, Nuova Sicilauto opera attraverso tre sedi — Palermo, Carini e Trapani — garantendo una presenza capillare sul territorio e un servizio di eccellenza che risponde alle esigenze di mobilità di privati e aziende. L’azienda si distingue per la costante ricerca della qualità, l’innovazione nei processi e l’impegno verso la sostenibilità, elementi che ne hanno consolidato la reputazione nel tempo.