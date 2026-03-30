Corriere dello Sport: “Serie B, volata senza respiro: Inzaghi ci crede, è lotta a quattro per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
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“Non c’è due senza tre. Anzi, quattro.” La fotografia della Serie B delineata da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport restituisce un campionato più aperto che mai. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, a sei giornate dal termine della stagione regolare la corsa alla promozione diretta è serratissima, con tre squadre racchiuse in appena tre punti e una quarta, il Palermo, pronta a inserirsi.

Secondo quanto analizzato da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il Venezia di Stroppa guida la classifica, seguito da Monza e Frosinone appaiate a quota 65. Ma attenzione al Palermo di Inzaghi: i rosanero, pur distanti, restano pienamente in corsa e non vogliono limitarsi all’ipotesi playoff. Una prospettiva che, come evidenziato ancora da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, rappresenterebbe solo una via alternativa verso la Serie A.


“Specialisti in azione.” Inzaghi e Stroppa sono due tecnici esperti di promozioni: il primo ha già conquistato tre campionati cadetti, mentre il secondo addirittura quattro. Numeri che, come ricorda Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, rendono il finale ancora più imprevedibile, soprattutto considerando i due scontri diretti ancora da disputare.

La storia recente offre precedenti simili: nel 2007/08 Bologna e Chievo guidavano con l’Albinoleffe a un solo punto; nel 2011/12 il Torino precedeva di una lunghezza Pescara e Sassuolo; nel 2021/22 la classifica era cortissima tra Cremonese, Lecce e Pisa. Tuttavia, come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, non si registrava da tempo un equilibrio così marcato.

“Variabile Inzaghi.” Il Palermo rappresenta l’incognita più pericolosa. La squadra rosanero dovrà affrontare due trasferte decisive contro Frosinone e Venezia, che potrebbero ridisegnare completamente la classifica. Come sottolineato da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il calendario e il fattore campo saranno determinanti: il Frosinone, ad esempio, potrà contare su quattro gare interne.

Il finale si preannuncia quindi al cardiopalma, con ogni dettaglio destinato a fare la differenza. La Serie B entra nella sua fase decisiva e, come racconta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la corsa alla A è più aperta che mai.

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