Corriere dello Sport: “Italia a Zenica tra campo pesante e missione Mondiale: Gattuso cambia i piani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
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“Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano”. L’arrivo dell’Italia a Zenica sembra accompagnato da una colonna sonora senza tempo, quella di Toto Cutugno, che accoglie gli azzurri davanti allo Zenica Hotel. Un dettaglio suggestivo che il Corriere dello Sport racconta come simbolo di un legame improvviso con casa, in un contesto tutt’altro che familiare. Il Corriere dello Sport descrive un’atmosfera sospesa, quasi cinematografica, che accompagna le ore che precedono una sfida decisiva per il futuro della Nazionale.

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla figura di Gattuso, commissario tecnico chiamato a riportare l’Italia al Mondiale dopo dodici anni. Una missione che oscilla tra ambizione e pressione, tra la voglia di riscatto e il rischio concreto di una terza esclusione consecutiva. Il Corriere dello Sport sottolinea come il tecnico azzurro incarni perfettamente questo dualismo, con il suo carattere combattivo e viscerale.


Zenica, però, non è solo calcio. Il Corriere dello Sport evidenzia il peso simbolico della città bosniaca, nota per le acciaierie e per una delle carceri più dure dell’ex Jugoslavia. Un elemento che contribuisce a rendere l’ambiente ancora più carico di tensione, quasi a riflettere la posta in gioco per gli azzurri. Il Corriere dello Sport ricorda anche il legame tra la prigione e gli ultras del Čelik Zenica, i “Robijasi”, termine che significa detenuti.

Sul piano logistico e sportivo, il Corriere dello Sport accende i riflettori sulle condizioni del terreno di gioco del Bilino Polje. Il campo, situato a poche centinaia di metri dall’hotel degli azzurri, presenta criticità evidenti: erba alta, fondo pesante e residui di neve ai bordi. Il Corriere dello Sport racconta di un terreno non disastroso ma insidioso, capace di influenzare la giocabilità e l’assetto tecnico della partita.

Proprio per queste condizioni, il Corriere dello Sport evidenzia come Gattuso abbia modificato il programma: niente allenamento sul campo della gara, ma rifinitura a Coverciano prima della partenza verso Sarajevo e il successivo trasferimento a Zenica. Una scelta dettata dalla prudenza e dalle informazioni raccolte dalla Figc durante i sopralluoghi.

Infine, il Corriere dello Sport non risparmia critiche all’impianto bosniaco: uno stadio fatiscente, lontano anni luce dagli standard internazionali, con strutture datate e segni evidenti di degrado. Il Corriere dello Sport definisce quasi uno “sconcio” il fatto che una Nazionale come l’Italia debba giocarsi una qualificazione mondiale in un contesto simile nel 2026.

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