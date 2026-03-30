Modena in lutto, scomparsa la piccola Nina Rivetti: il cordoglio del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo modena 4-2 (39) rivetti mirri

Un dolore immenso ha colpito il Modena e la famiglia Rivetti. A soli 10 anni è scomparsa Nina Rivetti, figlia del vicepresidente Silvio e nipote del presidente Carlo, lasciando un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche all’interno dell’intero ambiente gialloblù.

La notizia è stata comunicata dallo stesso club emiliano attraverso una nota ufficiale, carica di dolore e commozione: «Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata».


In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, il Modena ha deciso di annullare tutti gli impegni pubblici previsti per la settimana e di chiudere lo store ufficiale nella giornata del 31 marzo. Un gesto simbolico per fermarsi e stringersi attorno a una perdita che ha scosso profondamente tutta la comunità.

Anche il Palermo ha voluto manifestare la propria vicinanza, esprimendo cordoglio alla famiglia Rivetti e a tutto il Modena FC per la prematura scomparsa della piccola Nina, in un momento di grande dolore che unisce il mondo del calcio nel segno della solidarietà.

 

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