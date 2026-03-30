Modena in lutto, scomparsa la piccola Nina Rivetti: il cordoglio del Palermo

Un dolore immenso ha colpito il Modena e la famiglia Rivetti. A soli 10 anni è scomparsa Nina Rivetti, figlia del vicepresidente Silvio e nipote del presidente Carlo, lasciando un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche all’interno dell’intero ambiente gialloblù.

La notizia è stata comunicata dallo stesso club emiliano attraverso una nota ufficiale, carica di dolore e commozione: «Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata».





In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, il Modena ha deciso di annullare tutti gli impegni pubblici previsti per la settimana e di chiudere lo store ufficiale nella giornata del 31 marzo. Un gesto simbolico per fermarsi e stringersi attorno a una perdita che ha scosso profondamente tutta la comunità.

Anche il Palermo ha voluto manifestare la propria vicinanza, esprimendo cordoglio alla famiglia Rivetti e a tutto il Modena FC per la prematura scomparsa della piccola Nina, in un momento di grande dolore che unisce il mondo del calcio nel segno della solidarietà.

Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio alla famiglia Rivetti e a tutto il Modena FC per la prematura scomparsa della piccola Nina. — Palermo F.C. (@Palermofficial) March 29, 2026