Giornale di Sicilia: “Palermo, Ballardini sulla strada verso la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
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La corsa del Palermo verso la Serie A passa anche da incroci carichi di significato. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida contro l’Avellino rappresenta molto più di una semplice tappa del calendario: è il ritorno di Ballardini sulla strada dei rosanero. Alessandro Arena, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, sottolinea come il tecnico ravennate sia una figura che ha lasciato un segno importante a Palermo. E ancora, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia il valore emotivo della sfida, destinata a intrecciare passato e presente. Un tema centrale, ribadito più volte da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che accompagna questo finale di stagione.

Ballardini, nelle sue esperienze in rosanero, ha saputo coniugare spettacolo e concretezza. Dalla stagione 2008/09, passando per il travagliato 2015/16, il suo percorso è stato fatto di alti e bassi, ma anche di risultati significativi. In totale, 54 panchine con 23 vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte, numeri che raccontano un tecnico capace di incidere, soprattutto nei momenti più complessi.


Il suo primo ciclo iniziò con un impatto forte: vittoria all’esordio contro la Roma e un filotto di prestazioni brillanti al “Barbera”, dove il Palermo costruì gran parte delle proprie fortune. Tuttavia, il mancato accesso alle competizioni europee e, soprattutto, le pesanti sconfitte nei derby contro il Catania pesarono nella decisione della società di non proseguire il rapporto.

Ancora più intenso il secondo capitolo, nel 2015/16, in una stagione segnata da continui cambi in panchina. Ballardini subentrò in un momento delicatissimo e riuscì a centrare una salvezza che sembrava compromessa, raccogliendo 11 punti in sei partite e risollevando una squadra in crisi profonda. Un’impresa che gli valse la riconferma, durata però appena due giornate nella stagione successiva.

Oggi Ballardini è alla guida dell’Avellino e ha già dato una scossa importante alla squadra, rilanciandola in classifica e portandola a ridosso della zona play-off. Il Palermo, dal canto suo, si prepara a un confronto che mette in palio punti pesanti, ma anche orgoglio e memoria.

Sarà una sfida dal doppio volto: da una parte il ricordo di un allenatore che ha scritto pagine significative della storia recente rosanero, dall’altra la necessità di continuare a correre verso la Serie A. Il “Barbera”, ancora una volta, farà da cornice a una gara che promette emozioni e significati profondi.

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