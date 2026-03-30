Giornale di Sicilia: “Da Insigne a Tutino, i pericoli per il Palermo arrivano dagli ex”

La sfida tra Palermo e Avellino avrà un sapore particolare, soprattutto per chi ha già vestito la maglia rosanero. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, saranno diversi gli ex pronti a incrociare il proprio passato in una gara delicata per la corsa alla Serie A. Salvatore Orifici, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, evidenzia come questa partita rappresenti una sorta di ritorno a casa per alcuni protagonisti. Un tema che Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sviluppa mettendo al centro storie, numeri e incroci. E ancora, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il rischio principale per i rosanero potrebbe arrivare proprio da chi conosce bene l’ambiente.

Tra i nomi più rilevanti c’è Insigne, uno dei giocatori che più ha provato a trascinare il Palermo nelle ultime stagioni. Con 55 presenze e 7 reti in rosanero, l’esterno aveva acceso grandi aspettative, soprattutto all’inizio dello scorso campionato, quando sembrava destinato a diventare il leader tecnico della squadra. Tuttavia, il rendimento è calato con il passare dei mesi, seguendo l’andamento altalenante del gruppo.





Ma l’ex più temuto resta Tutino. L’attaccante ha vestito la maglia del Palermo per metà stagione, segnando 3 gol in 18 presenze, ma è soprattutto da avversario che ha lasciato il segno. Contro i rosanero, infatti, ha già colpito in più occasioni, dimostrando una certa continuità realizzativa negli incroci diretti. Una tendenza che il Palermo dovrà provare a invertire in una sfida che può pesare sulla stagione.

Non solo attacco. Tra gli ex figura anche Sala, che ha fatto parte del Palermo nel periodo successivo alla promozione in Serie B, collezionando 27 presenze e ricoprendo spesso un ruolo da titolare sulla fascia sinistra. Anche per lui sarà una gara dal valore emotivo, pur avendo affrontato i rosanero una sola volta da avversario.

Come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sarà dunque una partita carica di intrecci e significati, in cui il Palermo dovrà fare attenzione soprattutto a chi conosce bene il peso della maglia e l’atmosfera del “Barbera”. Una sfida che, ancora una volta, metterà alla prova ambizioni e solidità del gruppo rosanero nel momento più caldo della stagione.