Corriere dello Sport: “Palermo, effetto Barbera: la spinta del pubblico per la Serie A”

“Il Barbera può essere un fattore decisivo”. È questa la sensazione che accompagna il Palermo nel momento più delicato della stagione. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il calore del pubblico rosanero rappresenta una spinta concreta nella rincorsa alla promozione diretta. Antonio La Rosa, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, sottolinea come la squadra di Inzaghi, distante quattro punti dal secondo posto, possa sfruttare l’energia dello stadio di viale del Fante. Un concetto ribadito più volte da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, che evidenzia il legame sempre più forte tra squadra e tifoseria. E ancora, come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’effetto “Barbera” è oggi una delle armi principali del Palermo.

Il tecnico Inzaghi lo ha capito bene. “L’entusiasmo della piazza è qualcosa che si percepisce ogni giorno”, un messaggio che emerge chiaramente anche dai contenuti social pubblicati nelle ultime settimane. Video, immagini e momenti condivisi che raccontano un rapporto speciale con il pubblico, elemento chiave in questo finale di stagione. Come evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Barbera è diventato un vero e proprio fortino.





I numeri lo confermano: 11 vittorie su 16 gare interne e una sola sconfitta. Un rendimento che certifica quanto il sostegno dei tifosi abbia inciso sul percorso dei rosanero. Antonio La Rosa, nel suo pezzo sul Corriere dello Sport, richiama anche il documentario di FourFourTwo, che mette in luce la capacità del club targato City Group di risollevarsi e costruire un’identità forte, anche grazie al proprio pubblico.

La volata finale partirà dopo la sosta con la sfida contro l’Avellino, in programma la domenica di Pasqua. Poi le gare interne contro Cesena e Catanzaro. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il pubblico è pronto a fare la propria parte, consapevole di poter essere il dodicesimo uomo in campo.

Nel frattempo, la squadra si prepara alla ripresa. Dopo l’allenamento di sabato, Inzaghi ha concesso due giorni di riposo. La ripresa è fissata per domani, mentre restano ancora assenti i nazionali Joronen, Pohjanpalo e Bereszynski, come riportato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.