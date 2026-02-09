Serie B, Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco. Le designazioni della 24^ giornata
Sarà Di Marco a dirigere Sampdoria-Palermo, uno dei match più attesi della 24ª giornata di Serie B. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Ceolin, con Gauzolino quarto ufficiale. Al VAR è stato designato Di Paolo, affiancato da Monaldi nel ruolo di AVAR.
Di seguito, tutte le designazioni arbitrali della 24ª giornata di Serie B.
Le designazioni arbitrali
Sampdoria – Palermo (ore 19:00)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Preti – Ceolin
IV ufficiale: Gauzolino
VAR: Di Paolo
AVAR: Monaldi
Padova – Carrarese (ore 20:00)
Arbitro: Turrini
Assistenti: Scarpa – Zanellati
IV ufficiale: Calzavara
VAR: Serra
AVAR: Santoro
Pescara – Catanzaro (ore 20:00)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Palermo – Bianchini
IV ufficiale: Sacchi J. L.
VAR: Dionisi (on site – Stadio Adriatico di Pescara)
AVAR: Baroni (on site – Stadio Adriatico di Pescara)
Reggiana – Mantova (ore 20:00)
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Cortese – Galimberti
IV ufficiale: Zanotti
VAR: Camplone
AVAR: Rutella
Venezia – Modena (ore 20:00)
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Barone – Santarossa
IV ufficiale: Dini
VAR: Mazzoleni
AVAR: Di Vuolo
Virtus Entella – Cesena (ore 20:00)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Imperiale – El Filali
IV ufficiale: Tremolada
VAR: Meraviglia
AVAR: Prontera
Sudtirol – Monza (mercoledì 11/02, ore 19:00)
Arbitro: Mucera
Assistenti: Luciani – Laghezza
IV ufficiale: Perenzoni
VAR: Maresca
AVAR: Gualtieri
Avellino – Frosinone (mercoledì 11/02, ore 20:00)
Arbitro: Arena
Assistenti: Scatragli – Fontemurato
IV ufficiale: Picardi
VAR: Pezzuto
AVAR: Cosso
Bari – Spezia (mercoledì 11/02, ore 20:00)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Dei Giudici – Moro
IV ufficiale: Dorillo
VAR: Maggioni
AVAR: Volpi
Empoli – Juve Stabia (mercoledì 11/02, ore 20:00)
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Regattieri – Rinaldi
IV ufficiale: Burlando
VAR: Nasca
AVAR: Giua