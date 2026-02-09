Serie B, Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco. Le designazioni della 24^ giornata

Sarà Di Marco a dirigere Sampdoria-Palermo, uno dei match più attesi della 24ª giornata di Serie B. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Ceolin, con Gauzolino quarto ufficiale. Al VAR è stato designato Di Paolo, affiancato da Monaldi nel ruolo di AVAR.

Di seguito, tutte le designazioni arbitrali della 24ª giornata di Serie B.

Le designazioni arbitrali

Sampdoria – Palermo (ore 19:00)

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Preti – Ceolin

IV ufficiale: Gauzolino

VAR: Di Paolo

AVAR: Monaldi

Padova – Carrarese (ore 20:00)

Arbitro: Turrini

Assistenti: Scarpa – Zanellati

IV ufficiale: Calzavara

VAR: Serra

AVAR: Santoro

Pescara – Catanzaro (ore 20:00)

Arbitro: Galipò

Assistenti: Palermo – Bianchini

IV ufficiale: Sacchi J. L.

VAR: Dionisi (on site – Stadio Adriatico di Pescara)

AVAR: Baroni (on site – Stadio Adriatico di Pescara)

Reggiana – Mantova (ore 20:00)

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Cortese – Galimberti

IV ufficiale: Zanotti

VAR: Camplone

AVAR: Rutella

Venezia – Modena (ore 20:00)

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Barone – Santarossa

IV ufficiale: Dini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Vuolo

Virtus Entella – Cesena (ore 20:00)

Arbitro: Massimi

Assistenti: Imperiale – El Filali

IV ufficiale: Tremolada

VAR: Meraviglia

AVAR: Prontera

Sudtirol – Monza (mercoledì 11/02, ore 19:00)

Arbitro: Mucera

Assistenti: Luciani – Laghezza

IV ufficiale: Perenzoni

VAR: Maresca

AVAR: Gualtieri

Avellino – Frosinone (mercoledì 11/02, ore 20:00)

Arbitro: Arena

Assistenti: Scatragli – Fontemurato

IV ufficiale: Picardi

VAR: Pezzuto

AVAR: Cosso

Bari – Spezia (mercoledì 11/02, ore 20:00)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Dei Giudici – Moro

IV ufficiale: Dorillo

VAR: Maggioni

AVAR: Volpi

Empoli – Juve Stabia (mercoledì 11/02, ore 20:00)

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Regattieri – Rinaldi

IV ufficiale: Burlando

VAR: Nasca

AVAR: Giua