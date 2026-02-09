Palermo-Virtus Entella, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto. Le info

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo modena 1-1 (63) tifosi

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Virtus Entella, valevole per la 25ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.

MODALITÀ D’ACQUISTO

Si ricorda che, a partire dal 2 dicembre 2025, per acquistare un titolo di accesso agli eventi del Palermo FC sarà necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del Club (tutte le informazioni sono disponibili QUI). Gli acquisti effettuati in precedenza — abbonamenti o biglietti — resteranno consultabili tramite il proprio account Vivaticket, utilizzando le credenziali già in uso.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Pagina biglietteria Palermo FC;
punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI

Centralissima

Intero: 103 €

Donne / Over 65*: 82 €

Under 16**: 82 €

Under 14***: non disponibile

Promo UNIPA****: non disponibile

Tribuna Centrale

Intero: 73 €

Donne / Over 65*: 57 €

Under 16**: 57 €

Under 14***: non disponibile

Promo UNIPA****: non disponibile

Tribuna Laterale

Intero: 48 €

Donne / Over 65*: 40 €

Under 16**: 40 €

Under 14***: non disponibile

Promo UNIPA****: non disponibile

Gradinata Inferiore

Intero: 34 €

Donne / Over 65*: 30 €

Under 16**: 30 €

Under 14***: non disponibile

Promo UNIPA****: 25 €

Gradinata Superiore

Intero: 28 €

Donne / Over 65*: 23 €

Under 16**: 23 €

Under 14***: 14 €

Promo UNIPA****: 21 €

Curve

Intero: 22 €

Donne / Over 65*: 18 €

Under 16**: 18 €

Under 14***: non disponibile

Promo UNIPA****: 16 €

Nota: “–” indica riduzione non disponibile.

* Riservato a utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto.
** Utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto.
*** Utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto; acquistabile solo contestualmente a un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale.
**** Solo per i possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA, per acquisti a titolo personale presso l’Info Point dello Stadio Renzo Barbera:
Mar 10/02 – Mer 11/02 – Gio 12/02, ore 10.00–13.00 / 15.00–17.00.

OMAGGI UNDER 14
I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

INFO OSPITI
In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Intero: cedibile a tutti;
Ridotto donna: cedibile solo a donna;
Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
Ridotto under 16: non cedibile;
Ridotto under 14: non cedibile;
Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

 

