Palermo Football Meeting, Pantaleo Corvino celebra 800 partite da dirigente in Serie A

PALERMO – Ottocento partite da dirigente in Serie A. Un numero che racconta una carriera, una visione e un modo preciso di intendere il calcio. Pantaleo Corvino sarà ospite del Palermo Football Meeting, in programma martedì 24 marzo 2026 a La Braciera In Villa, per celebrare un traguardo che pochi possono vantare.

Responsabile dell’area tecnica del Lecce, Corvino ha costruito il proprio percorso non dalla panchina, ma dietro le scrivanie, diventando negli anni uno dei dirigenti più riconoscibili e influenti del panorama calcistico italiano. Scouting, valorizzazione dei giovani, sostenibilità e identità: il suo lavoro ha attraversato epoche diverse della Serie A, lasciando un’impronta profonda.

Le 800 partite da dirigente nella massima serie rappresentano il simbolo di una continuità rara, fatta di intuizioni, scelte spesso controcorrente e una conoscenza profonda del gioco e del mercato. Un traguardo che il Palermo Football Meeting ha scelto di celebrare con un appuntamento dedicato, pensato come momento di racconto, confronto e memoria calcistica.

I dettagli per partecipare all’evento saranno comunicati nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: martedì 24 marzo Palermo ospiterà una giornata speciale, destinata a diventare un nuovo capitolo da ricordare per il Palermo Football Meeting.