Coverciano, al via il corso UEFA A: da Hernanes a Lucarelli, ecco gli allievi

Al via una nuova sessione formativa a Coverciano, dove il Centro Tecnico Federale ha aperto le porte ai corsi per allenatore UEFA A e preparatore atletico, accogliendo una classe ricca di profili noti e figure già inserite nei quadri tecnici federali.

Tra gli allievi del corso UEFA A spicca il nome di Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, pronto a intraprendere il percorso da allenatore dopo una lunga carriera in campo. In aula anche Alessandro Lucarelli, storico capitano del Parma, oltre a Matteo Ciofani e Luca Mora, protagonisti negli ultimi anni tra Serie A e Serie B con le maglie di Frosinone e Spal.

Presenti inoltre diversi addetti ai lavori già attivi in ambito federale: Mattia Baldini, assistente della Nazionale Under 21, Diego Labricciosa, match analyst della stessa selezione, e Mauro Girini, assistente tecnico delle Nazionali femminili Under 23 e Under 16.