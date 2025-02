Serie B, punto della giornata: il Sassuolo allunga, playoff e playout in soli tre punti

La Serie B continua a regalare emozioni, con ogni vittoria capace di stravolgere la classifica. Come un mazzo di rose regalato a una ragazza, ogni successo lascia il segno e permette di sorridere a chi lo conquista. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come in un campionato così equilibrato ogni risultato abbia un peso specifico enorme, con squadre che passano in poche settimane dalla zona playoff al rischio playout.

Quattro squadre in festa: Sassuolo allunga, Sampdoria in ripresa

Tra le squadre che esultano più delle altre c’è il Sassuolo, che ha approfittato del passo falso del Pisa per allungare in vetta, liberandosi di una compagnia scomoda.

A sorridere è anche il Cittadella, che con un colpo esterno ha fatto un passo in avanti verso la zona playoff e si è preso la rivincita sul Pisa, dopo lo 0-3 a tavolino dell’andata.

Esulta anche la Sampdoria, che dopo mesi di attesa ha infilato la seconda vittoria consecutiva, scacciando qualche ombra che iniziava ad addensarsi su Bogliasco.

E infine, un mezzo sorriso lo fa anche il Cosenza, che pur rimanendo all’ultimo posto non ha alcuna intenzione di mollare e punta a firmare una di quelle imprese a cui ha abituato i suoi tifosi.

Oggi in campo: tutto ancora in bilico

Oggi si giocano le ultime quattro partite del turno, con il potenziale per stravolgere ancora gli equilibri. Binda sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come il vero tema della giornata non sia tanto il distacco tra Spezia e Cremonese, quanto la lotta al centro della classifica: appena tre punti separano la zona playoff dai playout, un divario che potrebbe diventare ancora più sottile.

Le neopromosse, intanto, stanno facendo fatica. Il Mantova ha perso, e oggi sarà il turno di Cesena e Juve Stabia, che dovranno dimostrare di poter reggere il ritmo della Serie B.

Esperienza e dettagli faranno la differenza

Nicola Binda evidenzia come la mancanza di esperienza in categoria stia diventando un fattore determinante: le squadre più abituate alla Serie B riescono a gestire meglio la pressione e a ottenere punti pesanti, mentre le neopromosse pagano ancora qualche ingenuità.

La Serie B resta un campionato folle e imprevedibile, con continui capovolgimenti di fronte e una classifica cortissima. Le partite di oggi potrebbero rimescolare ancora una volta le carte, rendendo il finale di stagione ancora più incerto.