Gazzetta dello Sport: “Spezia-Palermo, le probabili formazioni”

La partita tra Spezia e Palermo, in programma oggi alle 15:00 allo Stadio Picco, è una delle sfide più attese di questo turno di Serie B. Due squadre in lotta per la promozione, due attacchi di peso e tante novità nelle formazioni titolari. Dionisi e D’Angelo hanno sciolto gli ultimi dubbi, affidandosi ai nuovi innesti e confermando i loro uomini chiave.

Le probabili formazioni: Spezia con Lapadula, Palermo con Audero

Entrambi gli allenatori confermano il 3-5-2 come modulo di partenza, con alcune scelte determinanti.

Spezia (3-5-2)

Allenatore: D’Angelo

Portiere: Chichizola (23)

Difesa: Wisniewski (2), Hristov (55), Mateju (37)

Centrocampo: Elia (7), Vignali (32), S. Esposito (5), Degli Innocenti (6), Reca (13)

Attacco: P. Esposito (9), Lapadula (10)

Panchina: Gori (66), Aurelio (31), Benvenuto (44), Giorgeschi (65), Bertola (77), Cassata (29), Candelari (36), Kouda (80), Djankpata (82), Falcinelli (11), Colak (17), Di Serio (20)

Squalificato: Bandinelli

Diffidati: Bertola, Nagy

Indisponibili: Sarr, Nagy, Soleri

Palermo (3-5-2)

Allenatore: Dionisi

Portiere: Audero (12)

Difesa: Ceccaroni (32), Magnani (24), Baniya (4)

Centrocampo: Lund (3), Ranocchia (10), Blin (28), Segre (8), Diakité (23)

Attacco: Brunori (9), Pohjanpalo (19)

Panchina: Desplanches (1), Sirigu (46), Nikolaou (43), Pierozzi (27), Buttaro (25), Gomes (6), Vasic (14), Verre (26), Di Francesco (17), Le Douaron (21)

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Diakité, Verre, Nikolaou, Gomes, Segre, Ceccaroni

Indisponibili: Henry, Insigne, Di Mariano, Gomis

Scontro tra Lapadula e Pohjanpalo, debutta Audero

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, la partita segnerà il debutto dal primo minuto di due grandi colpi di mercato: Gianluca Lapadula e Joel Pohjanpalo. Entrambi sono chiamati a dare una scossa ai rispettivi attacchi, con il finlandese che esordisce in rosanero dopo l’entusiasmo della sua presentazione.

Per il Palermo, un’altra grande novità sarà il debutto di Emil Audero, scelto per dare stabilità alla difesa dopo le incertezze di Desplanches e Sirigu.

Arbitro, diretta TV e prezzi dei biglietti

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Luciani-Monaco

IV uomo: Cerbasi

VAR: Maggioni

AVAR: Di Vuolo

Diretta TV: DAZN, Prime Video

Prezzi biglietti: 12-150 euro

Sfida cruciale per la classifica

Lo Spezia arriva alla partita imbattuto al Picco e con la voglia di avvicinarsi alla vetta, mentre il Palermo deve invertire il trend negativo in trasferta. Una gara che vale molto più di tre punti, con due attacchi pronti a infiammare la sfida.