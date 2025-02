Gazzetta dello Sport: “Supercolpi a duello. Spezia-Palermo Lapadula carico sfida Pohjanpalo”

LA SPEZIA – Una sfida nella sfida, con due squadre in corsa per la promozione e due grandi colpi di mercato subito protagonisti. Spezia-Palermo non è solo un incrocio pesante per la classifica di Serie B, ma mette subito di fronte due attaccanti di primissimo livello: Gianluca Lapadula da una parte, Joel Pohjanpalo dall’altra. L’attesa è alta, il Picco sarà una bolgia con oltre 11mila spettatori pronti a spingere i liguri, mentre dal capoluogo siciliano arriveranno 1.300 tifosi rosanero per sostenere la squadra di Dionisi.

Spezia, inizia l’era FC32: debutto da titolare per Lapadula

Per lo Spezia, la gara di oggi segna l’inizio ufficiale della nuova era targata FC32 Group, il fondo di investimento che ha rilevato il club dai Platek. Come evidenziato da Marco Magi sulla Gazzetta dello Sport, il fondatore Paul Francis era già stato presente al Picco lo scorso 26 dicembre, in incognito, per assistere a Spezia-Mantova.

Oltre ai movimenti societari, il focus è sul campo. D’Angelo vuole riscattarsi dopo la sconfitta dell’andata contro il Palermo, che aveva interrotto una lunga serie positiva. E per farlo punta sulla coppia d’attacco Lapadula-Pio Esposito, che ricorda ai tifosi liguri l’iconica coppia Varricchio-Guidetti di oltre quindici anni fa.

Lapadula ha già esordito con la nuova maglia contro il Cittadella, ma oggi parte dal primo minuto, deciso a far valere la sua esperienza e la sua fame di gol. “Lo vedo bene con qualsiasi attaccante”, ha dichiarato D’Angelo, cercando di stemperare la pressione su di lui. Intanto, il Picco si prepara: nei giorni scorsi sono stati completati gli ultimi pannelli della copertura della Curva Ferrovia, che come sempre è andata sold out.

Palermo, debutto per Audero e fiducia nella coppia Brunori-Pohjanpalo

Se lo Spezia punta su Lapadula e Pio Esposito, il Palermo risponde con Brunori e Pohjanpalo, lasciando fuori Le Douaron e dovendo rinunciare a Henry, fermato da una distorsione alla caviglia.

L’attesa per Pohjanpalo in casa rosanero è enorme. Come sottolineato da Marco Magi sulla Gazzetta dello Sport, il suo arrivo è stato accolto come quasi una celebrazione messianica, con oltre 500 tifosi ad attenderlo nel giorno della sua presentazione, ancora prima dell’incontro con la stampa. Il pubblico ha risposto subito con una corsa all’acquisto della sua maglia, segno della grande fiducia nei suoi confronti.

E oggi al Picco, saranno 1.300 i tifosi palermitani presenti, sperando che il finlandese possa regalare i gol della svolta.

Ma non sarà l’unica novità per Dionisi: in porta debutta Emil Audero, il colpo last-minute del mercato invernale. Il Palermo ha avuto difficoltà nel trovare un portiere affidabile tra Desplanches e Sirigu, e l’ex Juventus e Sampdoria è stato preso per portare esperienza e leadership a una difesa che ha bisogno di ritrovare certezze e gerarchie.

Attesa per un match infuocato

Con due squadre in lotta per l’alta classifica e con due attaccanti di spessore come Lapadula e Pohjanpalo al centro della scena, Spezia-Palermo promette spettacolo. La partita segna l’inizio di una nuova era per i liguri, mentre per il Palermo rappresenta un crocevia fondamentale nella rincorsa ai playoff. Sul campo, i verdetti.