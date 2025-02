Palermo, serve un colpo contro le big: una sola vittoria in 15 mesi

– Una sola vittoria nelle ultime 15 trasferte contro le big, una statistica che pesa sulla corsa del Palermo verso i playoff. Come evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno faticato negli ultimi mesi contro le squadre di vertice, riuscendo a imporsi solo una volta, contro la Cremonese ad agosto. Oggi, contro lo Spezia imbattuto al Picco, serve una svolta.

Sfida al Picco: il Palermo cerca l’impresa

Dopo il recente ko del Pisa, lo Spezia è rimasta l’unica squadra del campionato a non aver mai perso in casa. Il Palermo vuole rompere l’incantesimo, ma il rendimento contro le grandi squadre lascia a desiderare. Un colpo in trasferta darebbe slancio alla rincorsa playoff, oltre a restituire fiducia al gruppo.

Come ricorda Alessandro Arena, all’andata Dionisi fu il primo a battere lo Spezia, imponendosi 2-0 al Barbera in quella che probabilmente è stata la miglior prestazione stagionale dei rosanero. Oggi, però, lo scenario sarà completamente diverso: i liguri vogliono consolidare la corsa al secondo posto, mentre il Palermo deve reagire dopo quattro sconfitte consecutive fuori casa.

Bilancio negativo contro le squadre di vertice

Se si analizzano i confronti con le prime cinque della classifica, il Palermo ha ottenuto solo due vittorie e quattro sconfitte. Oltre al successo contro lo Spezia, l’unico altro colpo esterno è arrivato contro la Cremonese. In quell’occasione, i rosanero non brillarono particolarmente nel gioco, ma sfruttarono il momento migliore per colpire gli avversari e ottenere una vittoria preziosa.

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, i risultati contro le big sono stati altalenanti:

Vittorie: 2-0 con lo Spezia, 2-1 con la Cremonese

Sconfitte: 0-2 contro Pisa, 1-2 contro Catanzaro, 1-2 con il Pisa pochi giorni fa, 2-1 con il Sassuolo

Tra le sconfitte più pesanti, quella interna con il Pisa, maturata in un clima di contestazione e condizionata da errori difensivi gravi (Ranocchia sul rigore e Desplanches sul secondo gol).

Il tabù delle trasferte

Il dato più preoccupante riguarda le gare fuori casa: il Palermo non vince dal 30 settembre e ha perso le ultime quattro trasferte consecutive. Negli ultimi 15 mesi, il bilancio contro le big lontano dal Barbera è di una vittoria, tre sconfitte e quattro pareggi.

I pareggi sono arrivati in gare rocambolesche:

3-3 a Parma (con il Palermo rimontato nel recupero)

3-3 a Como (stesso copione, con il pari avversario nei minuti finali)

1-1 a Catanzaro e 2-2 a Cremona (match in cui i rosanero chiusero il primo tempo sotto 0-2 e con un uomo in meno)

Le eliminazioni nei playoff contro Pisa e Sassuolo, oltre alla sconfitta per 2-1 a Venezia, hanno confermato le difficoltà del Palermo nei match cruciali fuori casa.

Oggi serve una scossa

Come sottolinea Alessandro Arena, la sfida con lo Spezia rappresenta un test fondamentale per la crescita della squadra. Una vittoria non garantirebbe la svolta definitiva, ma permetterebbe di affrontare il finale di stagione con maggiore fiducia.

Dionisi e i suoi giocatori sanno che da oggi ogni punto sarà fondamentale per consolidare la corsa playoff. Un altro passo falso, invece, potrebbe complicare ulteriormente la situazione.