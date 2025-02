Gds: “Spezia-Palermo, Pierozzi favorito su Diakité. Le probabili formazioni”

Dionisi ha ancora due nodi da sciogliere per la sfida contro lo Spezia. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, gli ultimi dubbi riguardano il ruolo di esterno destro e il centrocampo, dove c’è un serrato ballottaggio tra Gomes e Blin.

Pierozzi favorito su Diakité per la fascia destra

L’allenatore rosanero ha alcuni punti fermi nella sua formazione, ma ci sono ruoli in cui la competizione resta aperta. Tra questi, c’è sicuramente la corsia di destra nel 3-5-2, dove Pierozzi e Diakité si contendono una maglia da titolare.

Come sottolineato da Orifici sul Giornale di Sicilia, Di Francesco potrebbe essere adattato in quel ruolo, ma in una gara così delicata come quella del Picco appare improbabile un esperimento. Per questo, Dionisi sembra orientato a puntare su Pierozzi, che ha caratteristiche più offensive e garantisce una maggiore spinta sulla fascia.

A sinistra, invece, non ci sono ballottaggi: toccherà a Lund.

Gomes e Blin si giocano un posto in mediana

L’altro dubbio riguarda il centrocampo, con Ranocchia che dovrebbe tornare a giocare mezzala dopo essere stato utilizzato da regista contro il Pisa. La cabina di regia, infatti, sarà affidata a Blin o Gomes, con il primo leggermente favorito. L’obiettivo è limitare l’influenza di Salvatore Esposito, metronomo dello Spezia.

Secondo Salvatore Orifici, Blin sembra il profilo più adatto per questa sfida, anche perché ha più minuti nelle gambe rispetto a Gomes, rientrato da poco.

Anche Verre, che contro il Pisa è tornato in campo dopo un lungo stop, potrebbe avere spazio a gara in corso per aumentare la qualità nella manovra rosanero.

Attacco: nessun dubbio su Pohjanpalo e Brunori

In avanti, Dionisi conferma la coppia Pohjanpalo-Brunori, con il capitano rosanero che parte in vantaggio su Le Douaron, più sacrificabile in un’ottica di equilibrio e stabilità.

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, Brunori garantisce maggiore rapidità e tecnica, oltre a formare con il finlandese una coppia ben assortita.

Le probabili formazioni

Spezia (3-5-2)

All.: D’Angelo

Chichizola

Wisniewski, Hristov, Mateju

Elia, S. Esposito, Degli Innocenti, Vignali, Reca

F. P. Esposito, Lapadula

A disposizione: Gori, Mascardi, Bertola, Aurelio, Cassata, Kouda, Di Serio, Colak, Falcinelli

Squalificato: Bandinelli

Palermo (3-5-2)

All.: Dionisi

Audero

Ceccaroni, Magnani, Nikolaou

Pierozzi (o Diakité), Ranocchia, Segre, Blin (o Gomes), Lund

Pohjanpalo, Brunori

A disposizione: Sirigu, Desplanches, Baniya, Buttaro, Diakité, Vasic, Verre, Blin, Di Francesco, Le Douaron

Squalificati: nessuno

Arbitro e diretta TV

Arbitro: Ghersini di Genova

Stadio: Alberto Picco

Ore: 15:00

Diretta TV: DAZN e Amazon Prime

Ultime rifiniture e attesa per il big match

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, Dionisi scioglierà gli ultimi dubbi a ridosso del match, valutando anche le condizioni fisiche dei suoi giocatori. La sfida contro lo Spezia, secondo in classifica, sarà un banco di prova decisivo per il Palermo, chiamato a interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive in trasferta.