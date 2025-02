Repubblica: “Palermo, sfida verità contro lo Spezia. Pohjanpalo e Brunori a caccia del gol”

Il Palermo si prepara alla sfida delle 15:00 al Picco contro lo Spezia, con la volontà di invertire la tendenza negativa in trasferta e lanciare la rincorsa ai playoff. Alessio Dionisi ha ancora qualche dubbio di formazione, ma il reparto offensivo sembra avere pochi segreti: tutto lascia pensare che sarà Pohjanpalo e Brunori la coppia d’attacco titolare.

Come evidenziato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il tandem offensivo era stato già immaginato in estate, quando il Venezia aveva manifestato interesse per Brunori, e adesso il Palermo è riuscito a schierarli entrambi con la maglia rosanero. Dionisi si affiderà a loro per dare alla squadra il cambio di passo tanto atteso, sperando che il feeling tra i due, già evidente negli allenamenti, si traduca in gol e vittorie.

Il nuovo Palermo parte da La Spezia

Per il direttore sportivo Carlo Osti, questa partita segna l’inizio di un nuovo campionato per i rosanero. Il Palermo si presenta in Liguria con tutti i rinforzi arrivati dal mercato di gennaio pronti a scendere in campo dal primo minuto.

Come sottolinea Repubblica Palermo, tra questi spicca Emil Audero, che farà il suo debutto in porta per dare sicurezza a un reparto difensivo che ha alternato Desplanches e Sirigu senza trovare stabilità. Magnani sarà confermato al centro della difesa, con l’obiettivo di limitare gli errori individuali che hanno penalizzato i rosanero in più occasioni.

In difesa, accanto all’ex Verona, ci saranno Nikolaou e Ceccaroni, anche se Dionisi ha lasciato aperta la possibilità di schierare Baniya sulla destra, con Magnani centrale.

Ballottaggi a centrocampo e fasce definite

Se in attacco e in difesa le scelte sembrano chiare, il vero nodo da sciogliere riguarda il centrocampo. Blin è il favorito per partire titolare, ma Dionisi ha ammesso di avere un dubbio: se il francese non dovesse giocare, toccherà a Gomes.

Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, meno probabile è l’impiego di Verre in cabina di regia, visto che l’ex Sampdoria è più a suo agio come mezzala e partirà dalla panchina. Il centrocampo sarà quindi completato da Segre e Ranocchia, mentre sulle corsie esterne spazio a Lund a sinistra e Diakité a destra, con Pierozzi destinato alla panchina.

Assenti pesanti, ma il Palermo vuole ripartire Dionisi dovrà rinunciare a Henry, fermo per una distorsione alla caviglia, e a Insigne, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio muscolare. Assente anche Di Mariano, che ha concluso la prima fase della riabilitazione a Barcellona ed è rientrato a Palermo dopo l’intervento al menisco.

L’obiettivo del Palermo è chiaro: iniziare il girone di ritorno con un cambio di passo e sfruttare le 14 partite rimanenti per avvicinarsi alla zona promozione. La trasferta di La Spezia sarà un banco di prova fondamentale per capire se la squadra di Dionisi potrà davvero puntare in alto.